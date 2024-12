«Фабрика Музыки»: яркие релизы, контракты и музыкальные открытия

«Фабрика Музыки» — это серия креативных резиденций, которые помогают молодым артистам, продюсерам и менеджерам быстро освоить ключевые навыки и наладить связи для успешного старта в музыкальной индустрии. В 2024 году проект, организованный Агентством креативных индустрий Москвы, провёл три резиденции, результаты которых впечатляют: выпускники попадают в крупные плейлисты и выступают на крупнейших сценах страны.

«Фабрика Музыки» — это серия музыкальных резиденций, в рамках которых молодые профессионалы получают возможность под руководством кураторов с нуля создать и подготовить к выпуску новые песни, поработать над формированием бренда и позиционирования артиста, приобрести практические знания от экспертов индустрии. В акселераторе приняли участие авторы-исполнители, музыкальные продюсеры и менеджеры, каждый из которых получил возможность реализовать свой потенциал под руководством опытных кураторов. Многие из резидентов даже после завершения своего потока «Фабрики Музыки» продолжают работать с коллегами, с которыми познакомились на проекте, поддерживать творческие начинания друг друга, активно выпускать новые релизы и выступать с концертами.

«Цель акселератора «Фабрика Музыки» — объединить исполнителей, менеджеров и продюсеров, которые играют ключевую роль в развитии карьеры артиста. Совсем скоро созданные на «Фабрике музыки» песни появятся на ведущих музыкальных стриминговых платформах страны. Это поможет начало творческого пути наших финалистов — впереди их ждут контракты с лейблами, собственные альбомы и сольные концерты», — сказала руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Сильное профессиональное сообщество, которое формируется вокруг проекта, не только обеспечивает участников ресурсами для создания новых песен, но и снижает барьеры для входа в индустрию. Все участники резиденций получают возможность презентовать свою работу на специальном мероприятии — питчинге экспертам и представителям ведущих компаний музыкальной индустрии. Благодаря этому перед резидентами «Фабрики Музыки» открывается множество дверей: они могут попасть в ротацию на радио или ТВ, получить приглашения стать артистами музыкальных лейблов, предложения о синхронизации своего трека в сериал и другие возможности. Всё это часто становится для молодых профессионалов важным конкурентным преимуществом, которое позволяет им дальше успешно развивать карьеру в музыкальной сфере.

На протяжении нескольких сезонов «Фабрики Музыки» и резиденции «Академия Звука» 2022 года участники проекта добивались впечатляющих профессиональных успехов, отмечаясь контрактами с крупными лейблами, попаданиями в топовые плейлисты, масштабными синхронизациями и заметными выступлениями на различных площадках.

Так, ASHLY. (Арсен Манвелян), выпускник резиденции «Академия Звука» 2022 года, подписал контракты с лейблами FRWRD и The Fence, увеличил аудиторию на Яндекс.Музыке практически с пяти сотен до более чем 380 тысяч слушателей, попал в ротацию на радио STUDIO21, стал победителем онлайн-кэмпа «Звучи Громче» от HiFi-стриминга Звук и проекта «Трамплин» от VK Музыки. Его треки звучали в шоу «Лига Городов» и фильме «Ёлки 10», он выступал со своей авторской песней в шоу Comedy Club и провел презентацию своего полноформатного альбома в ГУМе.

BLVKES (Дмитрий Адаев) заключил договор с DNK Music, а его трек «Sailor Moon» стал саундтреком сериала «Содержанки». ЙОКО увеличила аудиторию на Яндекс.Музыке с 13 тысяч до 130 тысяч слушателей, подписала договор с Make It Music, выступила на «Архстоянии» и получила предложения от «Первого музыкального» и Black Star.

DMA (Дария Мокшанова) расширила аудиторию с 28 тысяч до 44 тысяч слушателей, её трек с резиденции «Лучше чем вчера» набрал более 100 тысяч стримов и звучал в парках Москвы весь зимний сезон 2023-2024.

ZHOSELINA (Жоселина Фокхо) и Oh’ Ana (Анна Пержинская) подписали договоры с «Первым музыкальным» и выпустили клипы на песни из резиденций. Ясно. подписала контракт с лейблом /ракурс/, стала финалисткой проекта «Трамплин» от VK Музыки и попала в топ-5 релизов года от главного редактора VK Музыки.

Многие артисты активно проявили себя на фестивалях и сценических площадках разных городов. ЮНСН (Софья Кривошей) выступала на ВолгаФест, New Open, Ural Music Night, Motherland, «Территория будущего. Москва 2030», провела сольные концерты в Powerhouse и «Бумажной Фабрике» и снялась в новогоднем шоу «Голубой Андеграунд». Mesch! участвовала в фестивалях «Ленинградские мосты», «Дикая Мята», Ural Music Night и New Open, давала сольные концерты в «16 Тонн» и Powerhouse, а её песня прозвучала в рекламе одежды SELA. Мартгорит (Маргарита Мисюрёва) отметилась в шоу «Залетай в тренды» и на фестивале New Open, одержала победу в проекте «Звучи Громче» от HiFi-стриминга Звук, выступала с Джараховым в реалити-шоу «Улица» от VK Видео, её бэк-вокал вошёл в трек Soda Luv. Веснушка (Анастасия Гриценко) также стала участницей шоу «Улица» и выступила с Клавой Кокой, появилась на VK Fest в Москве, получила ротацию на «Русском Радио» и упоминание в журнале VOICE.

Три резиденции «Фабрики Музыки» в 2024 году тоже дали старт карьерным достижениям многих артистов. WNTDEYE (Иван Любимов) увеличил свою месячную аудиторию с 640 до 26 тысяч слушателей, а его трек, созданный на резиденции, стал самым популярным в его карьере. BAIRRI (Ирина Васильева) и её менеджер Игорь Шуляк провели креативную промо-кампанию с 3D-цветами и QR-кодами, а также выпустили новый релиз вне проекта. Lara Krouts (Анастасия Ларенко) с песнями, созданными на резиденции, выступила на фестивалях «Территория будущего. Москва 2030» и «Внезапный вдох». Maari (Мария Карпова) выпустила live-видео на песню, созданную в рамках проекта, а Юна (Элина Низамутдинова) вместе со своим менеджером Ириной Амелиной сняла клип на трек с резиденции. Менеджер Елизавета Шарипова получила предложение о работе в SOUND MARKET.

Благодаря проекту «Фабрика Музыки», который стал значимой частью музыкальной экосистемы России, молодые профессионалы получают реальный шанс заявить о себе. Выпускники всех трёх резиденций не только активно развивают свои карьеры, но и становятся новыми лицами индустрии, записывают песни, выступают на крупных площадках и попадают в ключевые плейлисты стриминговых платформ.