Художник Ирина Попович-Жуйко рассказала о новых работах ярких творческих событиях

T2
By T2
60
Ирина Попович-Жуйко - журнал антология

На страницах третьего выпуска престижного журнала «Антология», героиня выпуска Ирина Попович-Жуйко — этнограф, искусствовед, дизайнер ювелирных украшений и руководитель выставочной деятельности секции «Дизайн» Творческого Союза Художников России (ТСХР) — поделилась своими эмоциями и фото.

С 23 сентября по 5 октября в здании Академии художеств в Москве, в выставочном зале Церетели «Яблоко», прошла масштабная выставка «Просторы России 2», организованная ТСХР. В рамках этого мероприятия Ирина представила два уникальных проекта:

«Волжские Булгары» — совместная работа Ирины Попович-Жуйко и Карена Гараняна, отражающая богатую историю и культуру русского Поволжья.

Индивидуальный проект «Горная сакура» — изящный светильник, выполненный в рамках сотрудничества с мастерской Татьяны Моисеевой «ЯХудожник», демонстрирующий гармонию природных мотивов и современных интерьерных решений.

На выставках Ирина не только демонстрировала свои работы, но и активно участвовала в профессиональных диалогах, что подтверждает её значимый вклад в развитие современного искусства и дизайна.

изабелла мурадова

ирина аликаова

На фотографиях — участники и гости выставки: Ирина Попович-Жуйко рядом с коллегами и партнерами, среди которых были: Член Академии Художеств Изабелла Вартановна Мурадова, Ирина Аликова «Союз Женщин России»; а также другие члены Академии художеств и других профессиональных объединений.

«Это было вдохновляющее событие, которое стало платформой для обмена идеями и презентации новых творческих концепций. Я благодарна за возможность поделиться своими проектами с коллегами и ценителями искусства», – отмечает Ирина Попович-Жуйко.

наталья голицына

Художница также стала участницей популярного проекта «Блошиный рынок», ТВЦ «Тишинка» самом центре Москвы и провела вечер в прекрасной компании Екатери‌ны Ро‌бертовны Рожде‌ственской (российский фотограф, бывший главный редактор журнала «7 дней») и Натальи Вениаминовны Голицыной (президент Творческого Союза художников декоративно-прикладного искусства (ТСХДПИ)

Журнал «Антология» поздравляет Ирину с успешной презентацией и надеется на дальнейшее вдохновение и новые творческие достижения.

