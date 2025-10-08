125 лет «Уралу»: от легендарной радиолы к лидерству в современной электронике

Сарапульский радиозавод, основа всей советской и российской радиоотрасли, готовится отметить 125-летний юбилей. От выпуска легендарной радиолы «Урал» до лидерства в сегменте современной электроники – славная история предприятия насчитывает немало ярких страниц.

Во время Великой Отечественной войны СРЗ был эвакуирован на Урал и стал стратегическим центром радиопромышленности СССР. Именно здесь, в 1946 году, появился бренд «Урал»: предприятие выпустило первую гражданскую продукцию – радиолу, которая, по заводской легенде, была подарена Иосифу Сталину. Марка «Урал» на долгие годы стала символом качества и доступности отечественного звука. На протяжении десятилетий СРЗ обеспечивал фронт и послевоенную связь военными радиостанциями, дарил миллионам семей «голос страны» в лице радиоприемников «Урал», и положил начало автозвуку в СССР, выпустив первые автомобильные магнитолы «Урал».

Сегодня эстафету легендарного предприятия подхватил «Гагарин Урал завод», расположенный в Мытищах. Этот современный, полностью автоматизированный кластер специализируется на производстве акустики и мультимедийных решений.

Бренд «Урал» прочно закрепился в лидерах рынка. Крупнейшие торговые сети признают «Урал» единственным российским зонтичным брендом в сфере звука, лидирующим по продажам автозвука, наушников и во многих других звуковых категориях. Продукция «Урала» успешно экспортируется более чем в 15 стран мира, где конкурирует с известными международными марками.

Среди ключевых направлений деятельности «Гагарин Урал завода» — производство акустических систем и наушников, выпуск кабельной продукции (в партнерстве с УГМК), разработка профессионального и публичного аудио (в сотрудничестве с «Арис»), а также создание мультимедийных платформ для автомобилей и оборонных нужд.

Торжественные мероприятия, посвященные 125-летию предприятия и бренда «Урал», состоятся 27 декабря 2025 года на территории «Гагарин Урал завода». В этот день, который также является днем рождения актера Сергея Бодрова, пройдет традиционная «Ёлка Бодрова» для детей и будут организованы акции благотворительного движения «Чемодан добра». Организаторы подчеркивают, что юбилей «Урала» – это народный праздник, открытый для всех жителей региона.

«125 лет истории Сарапульского радиозавода – это не только индустриальная летопись, но и история человеческих судеб, инженерного подвига и народной памяти, – отметил президент компании «Урал» Юрий Логинов. – Мы гордимся тем, что бренд “Урал” и сегодня остается лидером и продолжает эту традицию, соединяя прошлое и будущее российской электроники».

Юбилейные мероприятия станут ярким событием, объединяющим историю и современность, и подтвердят статус бренда «Урал» как символа российской электроники.