Конкурсу «Знамя Мира в Космосе» 10 лет!

Киселева Полина, 12 лет, г. Бийск, Алтайский край, «Нарисую самую красивую планету».
Киселева Полина, 12 лет, г. Бийск, Алтайский край, «Нарисую самую красивую планету».

15 апреля 2025 г. исполнилось 90 лет первому в истории «Договору об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», автором которого был великий русский художник, философ, путешественник и общественный деятель Николай Константинович Рерих. У Пакта Рериха есть символ – Знамя Мира, Знамя Культуры. К сожалению, юбилей Пакта Рериха и Знамени Мира мало освещалось в медиапространстве. А ведь еще в 1954 году на основе Пакта Рериха была подписана Гаагская Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Прошли годы, и Знамя Мира как призыв к охранению духовных ценностей человечества проявилось в новом аспекте, поднявшись над планетой в космос. Это свершилось в 1990 году. Но сначала родилась программа «Космос-Человек-Культура». 11 февраля 1990 года космонавты А. Соловьев и А. Баландин на космическом корабле «Союз ТМ-9» доставили Знамя Мира на орбитальную станцию «Мир». Комментируя этот полёт, лётчик-космонавт Алексей Леонов сказал: «Достичь согласия на Земле и в Космосе нелегко. Но мы должны одержать эту победу». После возвращения с орбиты Знамя Мира было передано председателю комиссии по культуре Ленсовета. За десятилетие Знамя Мира брали собой на орбиту 39 космонавтов и астронавтов из разных стран. Проект получил поддержку ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций.

10 лет назад, в 2015 года в честь 25-летия поднятия Знамени Мира на орбиту стартовал конкурс детского творчества «Знамя Мира в космосе». Организовали конкурс, с поддержкой РОСКОСМОСа, педагоги отдела космонавтики Центра астрономического и космического образования, ГБПОУ «Воробьевы горы». С ребятами были проведены занятия, где было рассказано о Пакте Мира и о Знамени Мира, о Николае Константиновиче Рерихе, о проекте «Знамя Мира в Космосе» и о его миротворческой миссии. Результатом Конкурса явилось создание рисунков, стихов, эссе, видео приветствия для жюри конкурса – космонавтов, находящихся на Международной космической станции. С тех пор Конкурс продолжает жить, охватывая все большее пространство на земном шаре. К работе подключились школьники и педагоги самых дальних уголков России. За годы проведения в Конкурсе также принимали участие ребята из: Беларуси, Аргентины, Индии, Мексики, Молдовы, Чили. В настоящее время Конкурс проводится ежегодно при поддержке и Федерации космонавтики России силами членов Московского космического клуба: куратора Е.В. Школяр, членов жюри в разных номинациях Г.Ю. Гусевой, О.Л. Чемодуровой.

Цели Конкурса – привлечь внимание подрастающего поколения к духовно-нравственным и культурным ценностям, развитие широкого мировоззрения, привлечение школьников к творчеству. Конкурсные работы принимаются в номинациях: ИЗО, декоративно-прикладное искусство, проза и поэзия. Темы творчества: «Художественное осмысление творчества Н.К. Рериха», «Человек и Вселенная», «Земное и космическое будущее под Знаменем Мира» и т.п. Завершающий этап Конкурса – награждение победителей при участии космонавтов и почетных гостей из Федерации космонавтики.

В 2025 году, как и в последние годы, этот праздник состоялся в Музее космонавтики в Москве. По традиции этот праздник проходит 21 сентября, в Международный день мира. Творческие работы слетелись из разных географических мест: из гг. Нижнего Новгорода, Рязани, Москвы, из Московской, Свердловской областей, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края, из республики Хакасия, ДНР, из Приморского края и Казахстана. На награждение прибыли дети с родителями из ближних и дальних городов.

Как всегда, очень трудно было выделить призеров, т.к. творчество ребят, и художественное, и литературное, поражает своей фантазией, ярким воплощением идей, искренностью и мастерством.

выставочная экспозиция в музее космонавтики

Вот выдержки из некоторых литературных произведений ребят.

  • Кимяева Ульяна, 17 лет, г.о. Фрязино Московской области в своем произведении «Миссия земляка» написала: «Стремление к познанию космоса – это стремление к познанию самого себя, к пониманию своего места в мироздании и к осознанию своей ответственности за будущее нашей планеты и всей Вселенной».
  • Чернышенко Екатерина, 15 лет, г. Рязань, эссе «Ангелы-хранители»: «Для постоянно спешащего человека звезды являются всего лишь простыми небесными телами… А для меня – иное! Они таят в себе много интересного и непостижимого! С детства верю, что с рождения людям   выдаётся свой звездный хранитель, что отвечает за их чувства, мысли и эмоции. Звезды – это наши ангелы – хранители!»
  • А вот как написала Мыльникова Илина, 14 лет, из г. Арамиль Свердловской области в своем очерке «Творческий путь Николая Константиновича Рериха»: «Николай Константинович принес людям весть о красоте, о защите Культуры. Он посвятил всю свою жизнь людям, всеобщему благу и миру во всём мире».

Из этих цитат мы видим, что ребят волнует Космос, место человека в нем, а также, и это сейчас главное, мир на Земле, и что ребята размышляют о том, как сделать так, чтобы все люди жили дружно. Ради этой великой цели и проводится Конкурс. Именно этой цели служит Знамя Мира. Именно об охране не только культурных ценностей, но и самой жизни человека мечтал Н.К.Рерих – великий миротворец. Ведь главная культурная ценность – сам Человек!

Возможно, нашему подрастающему поколению удастся понять истинное значение Культуры и отвести ей должное место в нашей жизни. Тогда многие социальные, экономические и политические будут решены.

Стихотворение, заняло I место в возрастной группе от 11 до 18 лет. Автор – Алексей Дружинин:

Победа Культуры

Наша планета прекрасна веками!
Все недра, богатства, красоты Земли
Боролись за жизнь, чтоб великое пламя
Духовности в нас воскресить.

О люди, очнитесь! Откройте вы дверцу
Души, что погрязла во тьме.
Ведь свет наш душевный не должен померкнуть
От лютой вражды на земле.

Мы – люди, мы – братья великих народов,
И наша Культура внутри
Не может погибнуть от злых пересудов,
Что ждут разрушенья души.

Откройте сердца, полюбуйтесь искусством
Великих создателей, их мастерством.
И я призываю хранить наши чувства
В эпоху нелёгких времён.

Все войны, враждебность померкнут мгновенно,
Когда человечество наше
Поймет, что не может жить так полноценно
Без выпитой всем мирной чаши.

Откроем все взор в безграничный наш космос,
Наш общий приветливый дом!
Ведь там Знамя Мира зовёт в полный голос:
«Культура одержит победу во всём!»

Рисунки ребят всегда искренние, непосредственные, каждый в чем-то уникален. Художественное творчество детей проникает в самое сердце! Перед вручением наград в Музее Космонавтики была представлена выставка работ призеров. Как гармонично смотрелись эти работы с экспонатами музея! Их роднит любовь к Космосу и мирозданию.

Вот как описывают ребята свои работы.

Алиева Катя, 14 лет, Москва, «Чудесная Звезда»

Алиева Катя, 14 лет, Москва, «Чудесная Звезда»

Мне снится сон –
По Млечному пути я шла,
О будущем мечтая.
Присела отдохнуть, и вот, из темноты,
Взошла звезда, лучом играя.
Звезда Добра, Любви и Красоты –
Ты символ Человечества мечты!
Чудесная Звезда, со мной побудь
И укажи мне верный жизни путь!

космонавт ревин и участники конкурса

На празднике присутствовали почетные гости: космонавт-испытатель, Герой РФ С.Н. Ревин, космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба, член Союза писателей России С.А. Жуков, Член Президиума Федерации космонавтики России Н.Б. Бодин, Зам. командира отряда космонавтов Госкорпорации «Роскосмос», космонавт-испытатель А.Н. Бабкин.

Участникам конкурса было особенно приятно получить награды и подарки из рук космонавтов! В зале царила торжественная, радостная и дружественная атмосфера. Награждения чередовались с концертными номерами, в которых приняли участие школьники ГБОУ «Интеллектуал», г. Москва.

Дети увезли с собой в сердцах огонек, зажженный этим незабываемым событием.

Гимн Знамени Мира

Поднимем над Землею Знамя Мира,
Чтоб на планете кончилась война,
Чтоб люди сняли навсегда мундиры,
И мирная настала тишина!

Припев

Мы триединство в круге начертили,
Тот знак нам заповедан на века.
Пусть будут править в нашем мире
Лишь Знание, Добро и Красота!

Пусть Знамя Мира реет над планетой,
Его мы не дадим уже свернуть!
И Красотой, Мыслителем воспетой,
Мы облачим дальнейшей жизни путь.

Припев

Поднимем Знамя Мира над Землею!
Планета – наш единый общий Дом.
Его мы сохраним любой ценою,
Чтоб каждый человек был счастлив в нем.

Припев

Ольга ЧЕМОДУРОВА,
участник Союза журналистов Подмосковья.

