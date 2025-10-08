Конкурсу «Знамя Мира в Космосе» 10 лет!

15 апреля 2025 г. исполнилось 90 лет первому в истории «Договору об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», автором которого был великий русский художник, философ, путешественник и общественный деятель Николай Константинович Рерих. У Пакта Рериха есть символ – Знамя Мира, Знамя Культуры. К сожалению, юбилей Пакта Рериха и Знамени Мира мало освещалось в медиапространстве. А ведь еще в 1954 году на основе Пакта Рериха была подписана Гаагская Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Прошли годы, и Знамя Мира как призыв к охранению духовных ценностей человечества проявилось в новом аспекте, поднявшись над планетой в космос. Это свершилось в 1990 году. Но сначала родилась программа «Космос-Человек-Культура». 11 февраля 1990 года космонавты А. Соловьев и А. Баландин на космическом корабле «Союз ТМ-9» доставили Знамя Мира на орбитальную станцию «Мир». Комментируя этот полёт, лётчик-космонавт Алексей Леонов сказал: «Достичь согласия на Земле и в Космосе нелегко. Но мы должны одержать эту победу». После возвращения с орбиты Знамя Мира было передано председателю комиссии по культуре Ленсовета. За десятилетие Знамя Мира брали собой на орбиту 39 космонавтов и астронавтов из разных стран. Проект получил поддержку ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций.

10 лет назад, в 2015 года в честь 25-летия поднятия Знамени Мира на орбиту стартовал конкурс детского творчества «Знамя Мира в космосе». Организовали конкурс, с поддержкой РОСКОСМОСа, педагоги отдела космонавтики Центра астрономического и космического образования, ГБПОУ «Воробьевы горы». С ребятами были проведены занятия, где было рассказано о Пакте Мира и о Знамени Мира, о Николае Константиновиче Рерихе, о проекте «Знамя Мира в Космосе» и о его миротворческой миссии. Результатом Конкурса явилось создание рисунков, стихов, эссе, видео приветствия для жюри конкурса – космонавтов, находящихся на Международной космической станции. С тех пор Конкурс продолжает жить, охватывая все большее пространство на земном шаре. К работе подключились школьники и педагоги самых дальних уголков России. За годы проведения в Конкурсе также принимали участие ребята из: Беларуси, Аргентины, Индии, Мексики, Молдовы, Чили. В настоящее время Конкурс проводится ежегодно при поддержке и Федерации космонавтики России силами членов Московского космического клуба: куратора Е.В. Школяр, членов жюри в разных номинациях Г.Ю. Гусевой, О.Л. Чемодуровой.

Цели Конкурса – привлечь внимание подрастающего поколения к духовно-нравственным и культурным ценностям, развитие широкого мировоззрения, привлечение школьников к творчеству. Конкурсные работы принимаются в номинациях: ИЗО, декоративно-прикладное искусство, проза и поэзия. Темы творчества: «Художественное осмысление творчества Н.К. Рериха», «Человек и Вселенная», «Земное и космическое будущее под Знаменем Мира» и т.п. Завершающий этап Конкурса – награждение победителей при участии космонавтов и почетных гостей из Федерации космонавтики.

В 2025 году, как и в последние годы, этот праздник состоялся в Музее космонавтики в Москве. По традиции этот праздник проходит 21 сентября, в Международный день мира. Творческие работы слетелись из разных географических мест: из гг. Нижнего Новгорода, Рязани, Москвы, из Московской, Свердловской областей, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края, из республики Хакасия, ДНР, из Приморского края и Казахстана. На награждение прибыли дети с родителями из ближних и дальних городов.

Как всегда, очень трудно было выделить призеров, т.к. творчество ребят, и художественное, и литературное, поражает своей фантазией, ярким воплощением идей, искренностью и мастерством.

Вот выдержки из некоторых литературных произведений ребят.

Кимяева Ульяна, 17 лет, г.о. Фрязино Московской области в своем произведении «Миссия земляка» написала: «Стремление к познанию космоса – это стремление к познанию самого себя, к пониманию своего места в мироздании и к осознанию своей ответственности за будущее нашей планеты и всей Вселенной».

Чернышенко Екатерина, 15 лет, г. Рязань, эссе «Ангелы-хранители» : «Для постоянно спешащего человека звезды являются всего лишь простыми небесными телами… А для меня – иное! Они таят в себе много интересного и непостижимого! С детства верю, что с рождения людям выдаётся свой звездный хранитель, что отвечает за их чувства, мысли и эмоции. Звезды – это наши ангелы – хранители!»

А вот как написала Мыльникова Илина, 14 лет, из г. Арамиль Свердловской области в своем очерке «Творческий путь Николая Константиновича Рериха»: «Николай Константинович принес людям весть о красоте, о защите Культуры. Он посвятил всю свою жизнь людям, всеобщему благу и миру во всём мире».

Из этих цитат мы видим, что ребят волнует Космос, место человека в нем, а также, и это сейчас главное, мир на Земле, и что ребята размышляют о том, как сделать так, чтобы все люди жили дружно. Ради этой великой цели и проводится Конкурс. Именно этой цели служит Знамя Мира. Именно об охране не только культурных ценностей, но и самой жизни человека мечтал Н.К.Рерих – великий миротворец. Ведь главная культурная ценность – сам Человек!

Возможно, нашему подрастающему поколению удастся понять истинное значение Культуры и отвести ей должное место в нашей жизни. Тогда многие социальные, экономические и политические будут решены.

Стихотворение, заняло I место в возрастной группе от 11 до 18 лет. Автор – Алексей Дружинин:

Победа Культуры

Наша планета прекрасна веками!

Все недра, богатства, красоты Земли

Боролись за жизнь, чтоб великое пламя

Духовности в нас воскресить.

О люди, очнитесь! Откройте вы дверцу

Души, что погрязла во тьме.

Ведь свет наш душевный не должен померкнуть

От лютой вражды на земле.

Мы – люди, мы – братья великих народов,

И наша Культура внутри

Не может погибнуть от злых пересудов,

Что ждут разрушенья души.

Откройте сердца, полюбуйтесь искусством

Великих создателей, их мастерством.

И я призываю хранить наши чувства

В эпоху нелёгких времён.

Все войны, враждебность померкнут мгновенно,

Когда человечество наше

Поймет, что не может жить так полноценно

Без выпитой всем мирной чаши.

Откроем все взор в безграничный наш космос,

Наш общий приветливый дом!

Ведь там Знамя Мира зовёт в полный голос:

«Культура одержит победу во всём!»

Рисунки ребят всегда искренние, непосредственные, каждый в чем-то уникален. Художественное творчество детей проникает в самое сердце! Перед вручением наград в Музее Космонавтики была представлена выставка работ призеров. Как гармонично смотрелись эти работы с экспонатами музея! Их роднит любовь к Космосу и мирозданию.

Вот как описывают ребята свои работы.

Алиева Катя, 14 лет, Москва, «Чудесная Звезда»

Мне снится сон –

По Млечному пути я шла,

О будущем мечтая.

Присела отдохнуть, и вот, из темноты,

Взошла звезда, лучом играя.

Звезда Добра, Любви и Красоты –

Ты символ Человечества мечты!

Чудесная Звезда, со мной побудь

И укажи мне верный жизни путь!

На празднике присутствовали почетные гости: космонавт-испытатель, Герой РФ С.Н. Ревин, космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба, член Союза писателей России С.А. Жуков, Член Президиума Федерации космонавтики России Н.Б. Бодин, Зам. командира отряда космонавтов Госкорпорации «Роскосмос», космонавт-испытатель А.Н. Бабкин.

Участникам конкурса было особенно приятно получить награды и подарки из рук космонавтов! В зале царила торжественная, радостная и дружественная атмосфера. Награждения чередовались с концертными номерами, в которых приняли участие школьники ГБОУ «Интеллектуал», г. Москва.

Дети увезли с собой в сердцах огонек, зажженный этим незабываемым событием.

Гимн Знамени Мира

Поднимем над Землею Знамя Мира,

Чтоб на планете кончилась война,

Чтоб люди сняли навсегда мундиры,

И мирная настала тишина!

Припев

Мы триединство в круге начертили,

Тот знак нам заповедан на века.

Пусть будут править в нашем мире

Лишь Знание, Добро и Красота!

Пусть Знамя Мира реет над планетой,

Его мы не дадим уже свернуть!

И Красотой, Мыслителем воспетой,

Мы облачим дальнейшей жизни путь.

Припев

Поднимем Знамя Мира над Землею!

Планета – наш единый общий Дом.

Его мы сохраним любой ценою,

Чтоб каждый человек был счастлив в нем.

Припев

Ольга ЧЕМОДУРОВА,

участник Союза журналистов Подмосковья.