Бахрушинский музей открыл в Пекине выставку к 100-летию Майи Плисецкой

Бахрушинский музей представил выставку «Майя Плисецкая – полюс магии» в Федерации литераторов и художников Пекина. Проект приурочен к 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой.

«Майя Плисецкая — символ своей эпохи, олицетворение безграничного таланта и неукротимой силы духа. В юбилейный год Бахрушинский театральный музей подготовил масштабную программу, центральным проектом которой стала выставка «Плисецкая. Полюс магии». Успешно представив её в ряде российских городов, мы теперь открываем этот проект в Пекине. Майя Михайловна своим искусством объединяла континенты, и мы стремимся продолжать эту традицию: проект станет ещё одним значимым шагом в развитии культурного сотрудничества России и Китая. Для Бахрушинского музея, как крупнейшего хранителя наследия Майи Плисецкой, особенно важно, чтобы её искусство продолжало вдохновлять новые поколения и объединять людей по всему миру», — прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Экспозиция, состоящая из двух тематических разделов и включающая более 80 цифровых копий фотографий, эскизов, афиш и литографий из фондов Бахрушинского музея, раскрывает многогранность феномена Плисецкой.

В первом разделе зрители переносятся под своды главной сцены страны — Большого театра. Здесь рождались легендарные классические образы балерины. Посетители увидят, как на фотографиях оживает трагическая история Одетты в «Лебедином озере», искрометная страсть Китри в «Дон Кихоте», восточная жгучесть Заремы в «Бахчисарайском фонтане» и могущественная сила царицы Мехменэ Бану в «Легенде о любви». Портреты балерины раскрывают всю мощь ее актерского перевоплощения, подтверждая, что даже в рамках академической традиции она оставалась верна своей яркой индивидуальности.

Во втором разделе выставки Майя Плисецкая предстает как муза, вдохновлявшая выдающихся творцов своей эпохи. Зрители увидят уникальные фотографии репетиций Плисецкой с Морисом Бежаром и Роланом Пети, запечатлевшие рождение нового танцевального языка в спектаклях «Болеро», «Гибель розы» и «Курозука». Диалог с деятелями искусств наглядно иллюстрируют фотопортреты Плисецкой в авангардных костюмах Пьера Кардена, включая знаменитое платье для номера «Ave Майя», а также цифровые копии литографий Марка Шагала с дарственной надписью балерине.

Центром притяжения раздела становится «Кармен-сюита» — балет, рожденный специально для Плисецкой альянсом гениев: хореографа Альберто Алонсо, композиторов Родиона Щедрина и Жоржа Бизе и художника Бориса Мессерера.

Финальный аккорд выставки — работы знаменитого театрального фотографа Михаила Логвинова, запечатлевшие последний триумф Майи Плисецкой — юбилейный вечер «Ave Maya» в Большом театре.

Выставка продлится в выставочном зале Федерации литераторов и художников Пекина с 25 ноября 2025 г. по 18 января 2026 г.