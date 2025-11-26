Оплата публикаций

«Очень странные дела» бьют рекорды перед финальным сезоном

очень странные дела 5
«Очень странные дела». Обложка © Youtube / Stranger Universe

Вселенная снова переворачивается с ног на голову: культовый сериал Netflix «Очень странные дела» демонстрирует беспрецедентный всплеск популярности накануне премьеры своего пятого и финального сезона, которая состоится уже сегодня.

Историческое достижение в чартах Netflix

На неделе с 17 по 23 ноября сериал совершил то, что не удавалось ни одному шоу в истории Netflix: все четыре предыдущих сезона одновременно вошли в топ-10 глобального чарта англоязычных сериалов. Это красноречиво говорит о масштабной волне перепросмотров, захлестнувшей платформу.

  • 1-й сезон — бронза чарта с 4,1 млн просмотров.
  • 4-й сезон — пятое место с 3,3 млн просмотров.
  • 2-й и 3-й сезоны — расположились на 7-й и 9-й строчках соответственно, каждый набрав около 3,1 млн просмотров.

Предварительный ажиотаж и ожидания

Учитывая статус одного из самых важных проектов в истории Netflix и долгое ожидание фанатов с момента выхода четвертого сезона в 2022 году, от финальных серий ждут новых рекордов. Уже сейчас ясно, что пятый сезон мгновенно возглавит чарты Netflix после своей премьеры.

Напомним, что 4-й сезон до сих пор остается третьим по популярности англоязычным сериалом Netflix за все время, набрав 140,7 миллионов просмотров за первые 91 день.

Что еще происходило в чарте Netflix

Популярность «Очень странных дел» была настолько высока, что превзойти их смогло только телевизионное шоу «Чудовище внутри меня», которое уверенно лидировало с 14,1 млн просмотров.

Среди фильмов пальму первенства держала картина «Проблемы с шампанским», ставшая самым популярным фильмом недели с 20,5 млн просмотров.

В итоге, ажиотаж вокруг финала «Очень странных дел» достиг точки кипения. Сериал не просто возвращается — он доминирует в культурном пространстве, доказывая свою феноменальную преданную аудиторию. Все указывает на то, что выход пятого сезона станет одним из главных стриминговых событий года и поставит новые, феноменальные рекорды.

