В Музее Победы открылась обновленная выставка «Крупным планом». Временная экспозиция рассказывает о новых предметах фондов музея. В октябре выставочный проект посвящен летчику, участнику Великой Отечественной войны старшему лейтенанту Алексею Николаевичу Козлову.

«Алексей Николаевич вместе с 689-м авиационным полком на своем У-2 участвовал в Любанской операции, вел ночные бомбардировки, доставлял в окруженную 2-ую ударную армию боеприпасы, продукты, медикаменты, обратно вывозил раненых. Был дважды ранен, награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, а также четырьмя медалями», – рассказали в Музее Победы.

Посетители выставки увидят летную книжку пилота, содержащую информацию о вылетах Алексея Козлова. В витрине также представлен знак «Ветеран Волховского фронта - участник битвы за Ленинград 1941-1944 гг.» и знак ГВФ «За налет 500 тыс. км». Раритеты на вечное хранение в Музей Победы передала супруга летчика Тамара Петровна Фролова.

Выставку дополняет интерактивная тач-панель. В ней гости могут ознакомиться с историей советского биплана У-2, увидеть архивные фотоснимки с фронта. Также в мультимедийную часть выставки вошли оцифрованные документы и удостоверения, снимки довоенного времени Алексея Козлова, а также кадр, сделанный в годы войны, где летчик вместе с товарищем Анатолием Фальковым изучают карты на хвосте самолета У-2.

Алексей Козлов родился в 1913 году в Москве. В 1934 году Алексей Николаевич был командирован по комсомольской путёвке в 3‑ю объединённую школу пилотов и авиационных техников Гражданского воздушного флота в г. Балашов. После окончания школы был направлен в Центральный аэроклуб СССР в Тушино на курсы усовершенствования начсостава, где уже в 1938–41 годах работал лётчиком-штурманом и инструктором. С ноября 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне. После войны Алексей Николаевич учился на курсах высшей летной подготовки Гражданского воздушного флота (ГВФ) и продолжил работу в гражданской авиации.

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