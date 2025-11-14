Оплата публикаций

В Твери завершили съемки многосерийной мелодрамы «Лимитчицы»

лимитчицы - сериал - драма
Фото телеканала «Россия»

В Твери подошли к концу съемки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» режиссера Ольги Кандидатовой. Главные роли исполняют Валерия Федорович, Алексей Демидов, Надежда Лумпова, Маруся Климова, Антон Шаврин, Михаил Евланов и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

С момента завершения первого сезона прошло без малого двадцать лет. На дворе – конец девяностых. Маша (Валерия Федорович) стала директором ткацкой фабрики. Предприятие переживает не лучшие времена, проводятся сокращения сотрудников, растет недовольство. А тут судьба подбрасывает героине новые проблемы: вернувшийся из армии сын Лёша (Антон Шаврин) решает заняться бизнесом и связывается с местными авторитетами, а муж Иван (Алексей Демидов) при попытке заработать денег попадает в крупные неприятности. С ударами судьбы сталкиваются и подруги Маши – Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова). Удастся ли героиням с честью пройти все испытания, или они станут очередными жертвами лихих девяностых?

Съемки сериала прошли в Москве, Твери, Торжке, Павловском Посаде и Минске.

