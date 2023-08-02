Ароматное сочетание чая и выпечки - отличная пара для уютного чаепития. В этой статье расскажем о рецепте идеального штруделя к чаю. Этот рецепт простой и быстрый, а результат вас точно порадует. Готовьте свои чайные чашки и приступайте к приготовлению!
Штрудель с яблоками - это удивительное австрийское слоеное пирожное, оно ароматное и пряное на вкус. В основе штруделя лежит тонкое слоеное тесто, а внутри - сладкие, сочные яблоки, которые приправляются специями и орехами.
Ингредиенты:
- 500 гр. слоеного теста;
- 4-5 яблок, нарезанных на тонкие ломтики (выбирайте кислые сорта, либо при использовании сладких яблок добавьте меньше сахара, чем указано в рецепте);
- 100 гр. сахара;
- 1 чайная ложка корицы (для начинки);
- 80 гр. ореха пекан ил грецкого;
- сахарная пудра для посыпки;
- 2 пакетика чая «Ahmad Tea».
Шаг 1: Приготовление начинки
- В заранее разогретой духовке до 185 градусов по Цельсию запеките орехи на противне до золотистого цвета, примерно 5-7 минут. После этого оставьте их остывать.
- В глубокой миске смешайте нарезанные кубиками яблоки, корицу и добавьте сахар, чтобы яблоки стали сочными и пропитались ароматом.
Шаг 2: Приготовление десерта
- Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов.
- Разложите слоеное тесто на столе, раскатайте его в прямоугольник размером примерно 30х40 сантиметров.
- Выложите начинку на одну половину, оставляя небольшой край по периметру.
- Заворачивайте тесто с начинкой в рулет, так чтобы оно не порвалось. Обязательно прижимайте края, чтобы начинка не вытекала при выпекании.
- Перенесите штрудель на противень, смазанный маслом. Сделайте несколько надрезов на верхней части штруделя, чтобы при выпечке из него выходил пар и тесто не лопнуло.
- Поставьте противень с штруделем в духовку на 35-40 минут или до золотистой корочки. Если верх начинает сильно подрумяниваться, прикройте его фольгой.
- Дайте штруделю немного остыть. Посыпьте его сахарной пудрой, подавайте его в теплом виде.
После того, как ваш штрудель будет готов, достаньте его из духовки и остудите на решетке. Подавайте теплым или комнатной температуры, нарезая его на порционные кусочки.
Совет от шеф-повара: Попробуйте подать штрудель с клубничным джемом или ванильным мороженым. А для особой атмосферы рекомендуем налить чай «Ahmad Tea», который прекрасно дополнит вкус нашего слоенного десерта своими ароматными нотками.
Этот австрийский десерт обязательно завоюет сердца всех сладкоежек и станет великолепным украшением вашего стола. Смело воплотите свои кулинарные фантазии, экспериментируйте с различными начинками. Добавьте измельченные орехи или сочные сухофрукты в сочетании с яблоками, чтобы усилить его аромат и текстуру. А для тех, кто ищет что-то особенное, почему бы не приготовить штрудель с грушами или вишнями, чтобы разнообразить его вкусовые ноты. Штрудель с разнообразной начинкой станет бесспорным триумфом кулинарного искусства и подарит вам и вашим гостям незабываемый гастрономический опыт.
Не забудьте поделиться этим рецептом со своими близкими и наслаждайтесь идеальным штруделем в компании друзей с чаем «Ahmad Tea» в любое время года!Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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