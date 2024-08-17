РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUИгорь Шувалов переназначен главой ВЭБ.РФ

Игорь Шувалов переназначен главой ВЭБ.РФ

editor
By editor
39
игорь шувалов

Игорь Иванович Шувалов по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина вновь и досрочно переназначен главой Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет, – говорится в документе. ВЭБ.РФ совместно с коммерческими банками финансирует различные проекты, среди которых в том числе строительство ЗСД в Санкт-Петербурге, Богучанской ГЭС и завода по производству полипропилена в Тобольске. Ее высший орган управления — наблюдательный совет, который возглавляет зампред правительства Дмитрий Григоренко.

Шувалов возглавил ВЭБ.РФ в 2018 году, он сменил на этом посту Сергея Горькова. В 2021-м Шувалов переназначен указом Путина на пятилетний срок. В своем интервью РБК Шувалов рассказывал, что ВЭБ находился в тяжелом состоянии в 2016 году, из-за чего поменяли руководство. К моменту его прихода в организацию «кричащего кризиса» уже не было. По итогам третьего квартала 2018 года организация впервые получила прибыль в размере 6 млрд руб. «С 2018 года объем ежегодных выдач кредитов и гарантий ВЭБа для реализации инвестпроектов вырос с 100 млрд до 300 млрд руб. и выше. На сегодняшний день объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет 7 трлн руб., что соответствует 2,5% ВВП России», — сообщала пресс-служба госкорпорации.

Для справки:

Игорь Шувалов родился 4 января 1967 г. в пос. Билибино Магаданской области (ныне в Чукотском автономном округе) В 1993 г. окончил с отличием юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «правоведение». 24 мая 2018 г. указом президента РФ Владимира Путина назначен председателем Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ). Сменил на этом посту Сергея Горькова. 24 июля 2021 г. – вновь председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на пятилетний срок. С декабря 2020 г. — председатель совета директоров фонда «Сколково». Игорь Шувалов Член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, входит в его президиум (с июля 2018 г.). Председатель Национального совета по обеспечению финансовой стабильности (с 2015 г.). Был председателем Организационного комитета по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. С апреля 2019 г. – глава совета директоров Фонда развития Дальнего Востока. Возглавлял Совет при президенте РФ по жилищной политике и повышению доступности жилья (с июля 2013 г. по июнь 2016 г.). Был председателем Координационного совета Программы подготовки к проведению в 2018 г. в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (с ноября 2013 г. по декабрь 2016 г.). Действительный государственный советник РФ I класса (2004). Заслуженный экономист России (2016 г.). Награжден российскими орденами Почета (2008), Александра Невского (2013), «За заслуги перед Отечеством» II (2014), III (2006) и IV (2012) степеней; медалью П. А. Столыпина I степени (2017). Имеет орден Дружбы народов (Белоруссия, 2015). Отмечен благодарностями президента РФ и Почетной грамотой правительства РФ (2003).

Фото – пресс-служба Игоря Шувалова

Предыдущая статья
В Общественной палате РФ прошла премьера фильма «RUTUBE: новые регионы»
Следующая статья
В Калининграде открыли памятный знак РГО выдающемуся ученому Михаилу Ермолаеву

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru