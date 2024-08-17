Игорь Шувалов переназначен главой ВЭБ.РФ

Игорь Иванович Шувалов по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина вновь и досрочно переназначен главой Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет, – говорится в документе. ВЭБ.РФ совместно с коммерческими банками финансирует различные проекты, среди которых в том числе строительство ЗСД в Санкт-Петербурге, Богучанской ГЭС и завода по производству полипропилена в Тобольске. Ее высший орган управления — наблюдательный совет, который возглавляет зампред правительства Дмитрий Григоренко.

Шувалов возглавил ВЭБ.РФ в 2018 году, он сменил на этом посту Сергея Горькова. В 2021-м Шувалов переназначен указом Путина на пятилетний срок. В своем интервью РБК Шувалов рассказывал, что ВЭБ находился в тяжелом состоянии в 2016 году, из-за чего поменяли руководство. К моменту его прихода в организацию «кричащего кризиса» уже не было. По итогам третьего квартала 2018 года организация впервые получила прибыль в размере 6 млрд руб. «С 2018 года объем ежегодных выдач кредитов и гарантий ВЭБа для реализации инвестпроектов вырос с 100 млрд до 300 млрд руб. и выше. На сегодняшний день объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет 7 трлн руб., что соответствует 2,5% ВВП России», — сообщала пресс-служба госкорпорации.

Для справки:

Игорь Шувалов родился 4 января 1967 г. в пос. Билибино Магаданской области (ныне в Чукотском автономном округе) В 1993 г. окончил с отличием юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «правоведение». 24 мая 2018 г. указом президента РФ Владимира Путина назначен председателем Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ). Сменил на этом посту Сергея Горькова. 24 июля 2021 г. – вновь председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на пятилетний срок. С декабря 2020 г. — председатель совета директоров фонда «Сколково». Игорь Шувалов Член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, входит в его президиум (с июля 2018 г.). Председатель Национального совета по обеспечению финансовой стабильности (с 2015 г.). Был председателем Организационного комитета по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. С апреля 2019 г. – глава совета директоров Фонда развития Дальнего Востока. Возглавлял Совет при президенте РФ по жилищной политике и повышению доступности жилья (с июля 2013 г. по июнь 2016 г.). Был председателем Координационного совета Программы подготовки к проведению в 2018 г. в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (с ноября 2013 г. по декабрь 2016 г.). Действительный государственный советник РФ I класса (2004). Заслуженный экономист России (2016 г.). Награжден российскими орденами Почета (2008), Александра Невского (2013), «За заслуги перед Отечеством» II (2014), III (2006) и IV (2012) степеней; медалью П. А. Столыпина I степени (2017). Имеет орден Дружбы народов (Белоруссия, 2015). Отмечен благодарностями президента РФ и Почетной грамотой правительства РФ (2003).

Фото – пресс-служба Игоря Шувалова