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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Калининграде открыли памятный знак РГО выдающемуся ученому Михаилу Ермолаеву

editor
By editor
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ермолаев памятный знак

Русское географическое общество устанавливает в регионах России именные знаки выдающимся географам.16 августа Калининградское областное отделение РГО, Музей Мирового океана и БФУ им. И. Канта открыли такой знак основателю кафедры географии океана Калининградского государственного университета, доктору геолого-минералогических наук, профессору, почетному члену РГО Михаилу Ермолаеву. Торжественное открытие состоялось в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

«Если бы не Михаил Михайлович, Музея Мирового океана в Калининграде бы не было. Я собиралась поступать в Росгидромет, но однажды, в десятом классе мы услышали от представителя Калининградского университета вдохновляющий рассказ о выдающемся человеке, который был связан с именем Рудольфа Самойловича, участвовал в спасении экспедиции Умберто Нобиле. Это был Михаил Михайлович Ермолаев. Он очень многому научил нас, своих учеников. Он цитировал нам Канта, говоря что в каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в ней математики.

Когда мы задумывали установить здесь, в БФУ памятную доску выдающемуся ученому, понимали, что более знаменитого географа чем Михаил Михайлович Ермолаев в Калининграде, пожалуй, нет», — отметила председатель Калининградского областного отделения РГО, президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился исполняющий обязанности Балтийского федерального университета Максим Дёмин: «Мы сегодня говорим о большой величине, яркой звезде на небосклоне советской и российской науки. Благодаря вкладам в науку таких людей как Михаил Ермолаев сегодня и мы можем реализовывать свои исследовательские амбиции. Отрадно, что сегодняшним мероприятием по сути открываем определенную компанию по созданию в университете памятных знаков ведущим профессорам нашего университета. Мы благодарны Российскому географическому обществу, Музею Мирового океана и всем партнерам, которые дали старт, организовав сегодняшнее мероприятие».

Мемориальный знак изготовлен по заказу Русского географического общества. Устанавливая такие знаки выдающимся географам в регионах России РГО отмечает вклад ученых, членов Общества, в развитие территорий и рассказывает жителям о талантливых земляках.

Мемориальный знак выдающемуся ученому установлен в Высшей школе живых систем БФУ им. Канта, по адресу: Калининград, ул. Университетская, 2.

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