Игорь Столяров предложил создать федерацию по развитию фиджитал-спорта на Дальнем Востоке

О новой игровой реальности, значении и философии фиджитал-спорта, переходе этого движения на новый уровень реальности, которую прочат писатели и режиссеры-фантасты, а также совместной работе с дальневосточной молодежью в мультимедийной студии Знание.Лекторий рассказал руководитель Международного мультиспортивного проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров. Работа студии организована на полях ВЭФ Российским обществом «Знание» совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ).

Из всех инновационных видов спорта самым молодым на сегодняшний день является фиджитал-спорт — синергия физической активности и цифровых технологий. Этим он и отличается от киберспорта, в котором присутствуют компьютерные игры, но нет двигательной деятельности. Сегодня фиджитал включен во Всероссийский реестр видов спорта и уже имеет свой соревновательный ориентир: в 2024 году в Казани состоится Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего».

В интервью на площадке ВЭФ Игорь Столяров отметил перспективы развития фиджитал-спорта на Дальнем Востоке.

«Предлагаю создать местную федерацию по развитию этого направления, и будет здорово, если получится это сделать на базе ДВФУ. Со своей стороны мы обеспечим поддержку и будем привлекать студентов, молодых специалистов к совместной работе», — обозначил он.

Отвечая на вопрос из зала о том, зачем нужен фиджитал-спорт, спикер добавил, что сегодня подавляющее большинство молодых людей и так практически живут в виртуальном мире, а компьютеры стали нашим повседневным атрибутом. Это реальность, которую не нужно менять, а к которой можно адаптироваться и найти эффективный подход.

«Наша страна одной из первых признала киберспорт как официальную дисциплину и в ближайшие 5 лет, на мой взгляд, она будет только набирать обороты: у российского киберспорта потрясающий экспортный потенциал. Однако кажется важным, чтобы киберспортсмены развивались сбалансированно, а не фокусировались исключительно на джойстиках, мониторах и мобильных устройствах. В этом и есть философия фиджитал-движения в России — видеть увлеченного своим делом человека, который гармонично развивается, мы даже придумали новый термин — homo harmonicus. Проводишь время в цифровом мире — переключи свою активность в зависимости от вида спорта на лед, спортплощадку, газон или паркет, это яркий опыт и совершенно другая вовлеченность в сферу, которая тебя вдохновляет».

Сегодня у фиджитал-спорта есть все шансы выйти на новый уровень реальности, о котором много говорит книжная и киноиндустрия. Прогнозированием развития и изменения сферы команда Игоря Столярова занимается в уникальной лаборатории новых спортивных дисциплин. Там специалисты анализируют рынок, создают новые сущности и соединяют различные технологии, создавая новые спортивные регламенты. Так, собственно, обычный футбол объединили с киберспортивным, и появился фиджитал-футбол, который в настоящее время набирает обороты и популярность.

По словам Игоря Столярова, как и для любого другого, для фиджитал-спорта важны зрители и своя целевая аудитория. Планируется, что «Игры Будущего», которые обещают стереть границы между классическим и цифровым спортом, объединят 2 тыс. спортсменов и представителей 100 иностранных государств, а число онлайн-зрителей составит не менее 3 млрд человек. Турнир состоится в Казани в феврале следующего года.

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