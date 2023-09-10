«Надо идти всегда вперед и никогда не сдаваться»: председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев выступил в студии Общества «Знание» на ВЭФ-2023

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев стал одним из первых спикеров совместной мультимедийной студии Российского общества «Знание» и Дальневосточного федерального университета Знание.Лекторий, которая работает на полях Восточного экономического форума 10-13 сентября. Он рассказал о возможностях участия в форумах и конгрессах для молодежи, а также о навыках, которые можно обрести в ходе таких событий.

В своем выступлении Александр Стуглев подчеркнул, что такие мероприятия, как Восточный экономический форум (ВЭФ), являются частью экономики, а также создают площадки, где различные экономические и политические группы встречаются и обсуждают происходящие в мире или регионе процессы, создают новые проекты, заключают соглашения, влияющие на жизнь страны и людей. Еще одна из важнейших задач форумов — построение пространства личных отношений, пространства доверия.

Важно, что на подобных мероприятиях может проявить себя талантливая и перспективная молодежь. По словам Александра Стуглева, уже традиционно молодежная повестка включается в программу крупнейших деловых форумов: ВЭФ, ПМЭФ, Российской энергетической недели, Кавказской инвестиционной выставки, Форума «Сильные идеи для нового времени».

«Сегодня молодежная повестка занимает значительную часть в программе наших форумов. Все понимают, что сегодняшняя молодежь — это наше завтрашнее будущее. Вы будете управлять страной, компаниями, вы будете точно так же собирать молодых людей для того, чтобы идти вперед, развивать нашу страну, экономику, создавать будущее нашей планеты», — подчеркнул Александр Стуглев.

Говоря о пользе и навыках, которые молодежь может получить, участвуя в форумах и конгрессах, Александр Стуглев отметил, что на таких мероприятиях участники делятся знаниями, имеют шанс быть замеченными: «Главный навык — это искусство коммуникации. Уметь говорить, уметь представить себя, не стесняться. Если тебе что-то интересно — подходи, пробуй, забирай информацию. Здесь важно, чтобы была личная заинтересованность в том, чтобы эту информацию получить и продолжить работу с ней».

По словам спикера, особенность форумов и таких площадок, как Знание.Лекторий, состоит в том, что здесь можно получить сконцентрированно огромный пласт знаний из первых уст. Более того, на них можно лично коммуницировать с теми, кто высказал те или иные идеи, продолжить эту работу.

«Поэтому форумы — это прежде всего искусство личного общения», — говорит Александр Стуглев.

Чтобы привлечь молодежную аудиторию на форумы и конгрессы, Фонд Росконгресс активно работает с университетами, различными молодежными объединениями, рассказал директор Фонда. Также ребята проводят свои тематические конкурсы, чтобы отобрать и привлечь волонтеров, так как спрос на участие в рабочих группах по подготовке форумов достаточно велик.

Мотивируя молодежь не бояться, проявлять активность и регистрироваться для участия в форумах, Александр Стуглев отметил, что любую дистанцию можно преодолеть при желании даже частями. «Надо идти всегда вперед и никогда не сдаваться», — считает спикер.

Александр Стуглев призвал всех желающих проявить себя и открыть новые возможности регистрироваться на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в марте следующего года в Сочи. Российское общество «Знание» выступает одним из партнеров Фестиваля.

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