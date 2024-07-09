Я собираю себя по крупицам: о книге стихов Евгении Витальской «Взмах окрылённости» 

Современная поэзия в массе своей тяготеет к громогласным заявлениям, призывам, лозунгам, попытке разрушить старое и создать новое, к остросоциальной проблематике и даже, порой, к саморазрушению. Она скорее ранит, чем вдохновляет. И тем ценнее для нас столь редкие находки подлинной лирики, как книга «Взмах окрылённости» Евгении Витальской. Потому что ее поэзия – исцеляет душу.

«Я собираю себя по крупицам —

В солнечных бликах, где небо искрится,

В каплях дождя и в изменчивом свете,

Если я есть у него на примете…»

Поэзия – это искусство передачи чувств и эмоций через слова, мелодию и ритм. В поэзии Евгении Витальской можно услышать падающий снег, почувствовать земляничный аромат летнего ветра, ощутить древесную кору кожей… Ее стихи наполнены глубокими мыслями, тонкими нюансами и нежностью. Они – отражение красоты мира внутреннего во внешний и, наоборот, попытка вобрать в себя все звуки, запахи и краски земли. Мир ее стихотворений предназначен для неспешного вглядывания и вдумчивого перечитывания. Это мир тонких оттенков и полутонов, где каждое слово дышит и вдохновляет. Ее стихи – как картины, где пейзаж рассвета или зимнего вечера раскрывает чувства художника, вызывает эффект присутствия, проживания красоты момента.

«Снежный пух ускользал мимолётом

В ореолах ночных фонарей.

Я привыкла к твоим старым нотам,

К блеску заиндевелых скамей.



За дорожкой, протоптанной к дому,

Над сугробами царствовал джаз.

Каждый такт здесь звучал по-иному,

Словно смысл некий чувствуя в нас.



Ты играл — было слышно с террасы —

Всплеск аккордов, высот и синкоп

Бился в воздухе, схваченный сразу

Стужей, небом и вихрем взахлёб.



Вьюга крепла из музыки той же,

Сумрак в кипенных хлопьях клубя.

Ничего не хотелось мне больше,

Чем войти — и увидеть тебя…»

Книга «Взмах окрылённости» как путеводитель по миру чувств и эмоций, раскрывающий перед нами мир с новой стороны, позволяя увидеть прекрасное в простом, чудодейство – в обыденном. И при всей изобразительной сложности поэзия Евгении Витальской не теряет прозрачности и чистоты, и все метафоры ее эфирных стихотворений наложены на глубокие смыслы: жизнь и смерть, радость и тоска, любовь и одиночество, предчувствие гибели и спасение. Это сильная, пронзительная и очень личная лирика.

«Я разодрана на созвучия

И отпущена на века.

Ты спроси у меня, не мучая,

Отчего такая тоска…



Мне ли быть за семью печатями

И томиться духом в цепях,

Над твоими скорбеть проклятьями,

За тебя испытывать страх…



И хранить обо всём молчание

Каждой рваной своей струной,

Если нет ничего печальнее,

Чем расплачиваться собой…»

Подлинный поэт всегда расплачивается собой, будто рассеивает свой внутренний мир лучиками света, раздаривает себя по кусочкам, чтобы читатель мог жить и мечтать между строк, обрести гармонию и найти утешение в стихотворениях. Сборник поэзии Евгении Витальской «Взмах окрылённости» дарит нам крылья, чтобы взлететь ввысь.