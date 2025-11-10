Стартовали съемки второго сезона авантюрной комедии «Искусство соблазна». Трио разоблачительниц возвращается, чтобы бороться за справедливость: Анфиса (Лиза Моряк), София (Анна Глаубэ) и Милена (Ольга Смирнова) снова будут соблазнять мужчин, но не столько из личной выгоды, сколько ради помощи угнетенным женщинам. Однако у девушек появится новый опасный конкурент со своими планами на их бизнес…

Сюжет просто и незатейлив

Спустя год после того, как агентство Анфисы по соблазнению мужчин распалось, жизнь девушек изменилась. Анфиса сменила имя и ушла в тень. София переехала в деревню со

Степаном и начала преподавать философию онлайн. Милена стала продюсером на телевидении и запустила собственное шоу про отношения. И вдруг… Анфису находит ее бывшая однокурсница Ирина, бывший муж которой отобрал у нее дочь при разводе. Женщина просит Анфису о помощи, и она вновь собирает соблазнительное трио.

Они берутся за дело и помогают Ирине вернуть дочь. Выясняется, что ее бывшему мужу помогли сфабриковать компромат и отобрать ребенка. За этим стоит агентство «Этика» — аналогичное агентству Анфисы, но действующее более изощренными и грязными методами. Во главе стоит Александр, человек из прошлого Анфисы. Александр и Анфиса вступают в противостояние за сферу влияния и клиентов, но кажется, что их связывает нечто большее, чем просто бизнес…

А кто авторы?

Авторами сценария выступили Ерзия Ертлес и Ия Рудик. Продюсируют проект Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян, который также разделил кресло режиссера-постановщика с Гогой Мамаджаняном.

Роли в сериале исполняют Лиза Моряк, Анна Глаубэ, Ольга Смирнова, Кирилл Дыцевич, Александр Лыков, Ангелина Добророднова, Полина Воронина, Матвей Лыков, Ирина Темичева, Валерий Смекалов, Владимир Веревочкин, Дмитрий Власкин и другие.