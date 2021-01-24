Международный Большой Детский фестиваль начинает прием заявок на участие в конкурсной программе 2021 года. Фестиваль будет проводиться с 1 сентября по 12 ноября 2021 года. Сроки подачи заявок – с 20 января по 20 марта 2021 года.

Подать заявку на участие может любой государственный и негосударственный профессиональный театральный коллектив, кино- и анимационные студии, работающие для детей и юношества на территории Российской Федерации, а также стран СНГ и зарубежья. В фестивале могут принять участие спектакли и фильмы, премьеры которых состоялись в 2019 и 2020 годах (возрастные ограничения от 3+ до 16+).

Результаты отбора заявок будут опубликованы в июне 2021 года на сайте и в социальных сетях Международного Большого Детского фестиваля. Прошедшим отбор будут высланы официальные письма о включении в конкурсную программу.

В 2021-м году Международный Большой Детский фестиваль в четвертый раз представит на своих площадках разнообразие форматов и жанров искусства, адресованного детям, познакомит зрителей с коллективами из разных уголков страны и мира. Планируется, что конкурсная программа фестиваля пройдет в двух форматах: офлайн и онлайн. Победителей фестиваля определяет независимое детско-юношеское жюри – дети и подростки от 6 до 16 лет, юные актеры, музыканты, спортсмены, художники, победители Всероссийских школьных олимпиад.

Международный Большой Детский фестиваль создан по инициативе Председателя общественного совета федерального партийного проекта «Культура малой Родины», художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова.

Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.

Прием заявок на участие в фестивале завершится 20 марта 2020 года.

Успейте стать частью грандиозного праздника для детей!

Заявку можно заполнить на сайте фестиваля по адресу: https://grandkidsfest.ru/fest2021/

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