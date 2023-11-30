Продюсеры из Сербии и Ирана изучат возможности съемок в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде

Визит сербских продюсеров состоится в рамках Дней сербского кино, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Программа кинолокационного тура включает посещение церемоний открытия кинопоказов в двух городах, знакомство с потенциальными кинолокациями, посещение киностудий «Ленфильм» и «Лендок», а также деловую программу. 4 декабря представители сербской киноиндустрии обсудят с российскими коллегами возможности съемок в РФ, копродукцию и другие форматы сотрудничества на круглом столе: «Сербия и Россия. Любовь к кино и общий взгляд на кинопроизводство». Мероприятие состоится на площадке киностудии «Лендок».

В число участников кинолокационного тура вошли: Игорь Стоянович (продюсер, Nira Film), Небойша Цветкович (продюсер и генеральный директор Art Vista), Игорь Гордич (Глава департамента операций и дистрибуции Art Vista), Маша Цветанович (Глава департамента международной дистрибуции и маркетингу Art Vista), а также представители фильмов программы Дней сербского кино: режиссер и сценарист «Кристалл индиго» Лука Михайлович, исполнительница главной роли в драме «Святая Параскева-крест в пустыне» Милена Предич, продюсер фильма «Лето, когда я научилась летать» Милан Стоянович.

Второй кинолокационый тур пройдет для представителей киноиндустрии Ирана. Программа визита иранской делегации включает посещение не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и Великого Новгорода. Режиссеры и продюсеры из Ирана также обсудят кинематографическое сотрудничество с российской стороной в рамках круглого стола: «Кинодиалог России и Ирана: что объединяет киноиндустрию двух стран?».

В состав иранской делегации вошли известные кинематографисты. Так, в Россию приедут: Алиреза Самади, режиссер кино и сериалов, чей фильм «Постановка» был номинирован и показан на более чем 12 международных кинофестивалях в Европе, Центральной Америке и Азии; Алиреза Хайихихариб, заместитель директора по экономическому развитию Фонда кино Фараби; Джавад Эззати, руководитель института игрового и документального кино Avini, одного из крупнейших центров производства фильмов и сериалов в Иране; Сейдмахди Джавади, продюсер кино и сериалов, бывший глава Фонда кино Фараби; Сайед Сабер Эмами, кинопродюсер; Мохаммадреза Шафиеи, продюсер кино и сериалов. Также в числе участников тура – Хади Хеджазифар, актёр и режиссер, привлекший внимание критиков своими ролями в фильмах «Стоя в пыли» (2016), «Полуденные приключения» (2017), «Аравия» (2020) и «Большинство» (2021), обладатель двух премий Ассоциации кинокритиков и писателей Ирана.

С начала 2023 года РОСКИНО уже организовало семь кинолокационных туров, участниками которых стали более 40 крупных зарубежных продюсеров из Индии, Южной Кореи, Китая, Ирана, Кении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии. До конца года, помимо визита сербских и иранских продюсеров, планируется также тур для кинематографистов ЮАР и Мозамбика.