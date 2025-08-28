Шоу «Однажды в России» возвращается на ТНТ с новым сезоном

«Однажды в России» — одно из самых узнаваемых сатирических шоу страны, которое уже 11 лет остаётся в эфире ТНТ и продолжает отражать жизнь россиян с присущей ему иронией и юмором. С момента первой премьеры проект стал не просто комедийной передачей, а явлением, которое каждый сезон поднимает острые темы и превращает повседневные реалии в смешные, но точные миниатюры.

Производством шоу занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.

За годы существования шоу подарило публике десятки ярких персонажей: от эксцентричных чиновников до обычных россиян, которые спорят с кассой самообслуживания, мечтают о дешёвом отпуске или пытаются выжить в офисных реалиях. Эти образы давно разошлись на цитаты и мемы, а актёры, которые их воплотили, стали любимцами миллионов.

Уже много лет в составе «Однажды в России» выступают Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Валерий Равдин, Михаил Стогниенко, Яна Кошкина и другие звёзды юмора. Этот «золотой состав» подарил зрителям десятки культовых персонажей и разошедшихся на цитаты миниатюр — от типичных соседей по лестничной клетке до пародий на телевидение и музыкальных номеров о самом актуальном. Сегодня они продолжают оставаться сердцем шоу, сохраняя его фирменную сатиру и создавая новые образы, которые моментально становятся вирусными.

Новый сезон сохранит всё, за что зрители любят проект: злободневные сюжеты, узнаваемых героев и смелые пародии. Но вместе с этим в шоу появятся новые лица и свежие форматы, чтобы ещё раз доказать: «Однажды в России» умеет меняться вместе со страной и оставаться актуальным.

Александр Тищенко и Сергей Колотилин, креативные продюсеры: «Стараемся, чтобы зритель с нетерпением ждал каждый выпуск нового сезона».

Денис Дорохов, актёр шоу: «Ничего нового не ждите. Все по-старому: много смешных шуток, актуальных новостей и 1000 перевоплощений от каждого из нас».