«Салон красоты, или о чём говорят женщины»: российские звезды на премьере в Театре Дениса Матросова

Жанна Эппле, Карина Мишулина, Наталья Бочкарева и Денис Матросов

В Театре Дениса Матросова с большим успехом состоялась премьера остросюжетной детективной комедии «Салон красоты, или о чём говорят женщины». Спектакль в постановке режиссера Игоря Касилова собрал аншлаг в зрительском зале КЦ «Меридиан» и получил множество положительных отзывов от зрителей.

Готовили премьеру в течение полугода. «Учитывая плотную занятость и сложные рабочие графики артистов и режиссера, было непросто выделить время для репетиций, но мы очень старались, — признался Денис Матросов, который сыграл в спектакле комичного персонажа по имени Аристарх. — Несмотря на то, что всё шло отлично, в день премьеры все невероятно волновались!». Однако волнение оказалось напрасным: спектакль прошел с невероятным успехом: зрители очень долго не отпускали актеров со сцены, дарили цветы, фотографировались, передавали свои поздравления и делились свежими впечатлениями: «Премьера — огонь»; «Спектакль можно разобрать на цитаты. Что ни фраза, то — хит!»; «Спектакли Театра Дениса Матросова — это смехотерапия! Это то, что всем нам сейчас необходимо»…

В премьерном спектакле сыграли Наталья Бочкарева, Жанна Эппле, Карина Мишулина, Екатерина Казанцева, Денис Матросов, Анатолий Смиранин и Игорь Гаспарян. По традиции, все артисты собрались после представления, чтобы обменяться впечатлениями. «Спектакль состоялся, и я безумно этому рада, — поделилась своими эмоциями Наталья Бочкарева, сыгравшая в премьере хозяйку салона красоты Анжелу. — Я уверена, его ждет очень долгая и позитивная жизнь. Все артисты, вся команда за кулисами, все огромные молодцы. Спасибо Денису и всей его прекрасной команде за их труд. Настоящие профессионалы. Безусловно, мы все успели полюбить друг друга за это время, и надеемся, что зрителям наш спектакль понравится также, как и нам».

Торжественную речь произнес и самый юный участник спектакля — 8-летний Федя — сын Дениса Матросова (его голос звучит в спектакле в телефонном разговоре с главными героями и пришел он в театр вместе со своим старшим братом — 12-летним Ваней): «Хочу поздравить всех с премьерой! Спектакль получился забавным, я очень много смеялся. Прикольный сюжет, классные персонажи, всё продумано. Больше всего мне понравился Алтынбек (герой Игоря Гаспаряна), он смешной, веселый и позитивный».

Премьеру посетили звезды театра и кино, а также российские спортсмены и телеведущие: Ирина Лачина, Любовь Тихомирова, Анна Чурина и Алексей Петрухин, Александр Обманов, Александр Тютин, Инна и Юрий Жирковы, Мария Киселева, Юлия Ушакова, Юрий Голубев, продюсер Александр Морозов, сценарист Юрий Ненев, композитор Андрей Батурин, блогер Полина Вашенцева (Поли на Драйве), дизайнер Мария Боровская (MBDS studio) и многие другие.

«После премьеры остались самые прекрасные и позитивные эмоции, — рассказала актриса Любовь Тихомирова. — Рынок антреприз, особенно в комедийном жанре сейчас пересыщен, удивить публику чем-то новым сложно. Но абсолютно точно, «Салон красоты, или о чём говорят женщины» — оригинальный сценарий ни на что не похожий. Автор написал хорошую историю, в нее интегрировали классные шутки, которые тут же стали крылатыми. Всё это очень узнаваемо и абсолютно по-русски. Это очень круто! Радует индивидуальное звучание и смешение жанров. Начинается спектакль как разговорный комикс, а потом превращается в эстрадную историю и даже мюзикл — мощная энергия актеров передается через песни и танцы. Двести процентов, что спектакль найдет отклик в зрительском сердце!».