1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

РОСКИНО подвело итоги участия российской киноиндустрии в международном кинорынке TIFFCOM 2025

ТНТ начал съёмки второго сезона комедийного сериала «Афоня»

Группа «Baccara» даст концерт в Центре исполнительских искусств

Литературный триумф: Дневники Хелен Гарнер покорили престижную премию

Красногорский филиал Музея Победы помог установить судьбу советского солдата — уроженца Нижегородской области

«Я думала, что “девушка Бонда” — это такой унизительный термин»: Фамке Янссен рассказала об актёрской игре, амбициях и Вуди Аллене

На ВДНХ открылась выставка об экспериментах русских авангардистов

В Национальном центре «Россия» состоялась премьера короткометражного художественного фильма «Друзья»

РОСКИНО подвело итоги участия российской киноиндустрии в международном кинорынке TIFFCOM 2025

В этом году на TIFFCOM было представлено много японских компаний, активно продвигавших свой контент. Вместе с тем, в Токио активно работали закупщики из Кореи, Вьетнама, Тайваня, Гонконга, а также представители Индии, Монголии, США и Мексики.

Интерес участников рынка был главным образом связан с экшен-фильмами (включая Sci-Fi), которые успешно работают на VOD-платформах. VOD-сервисы эксперты называют одним из наиболее перспективных направлений для российского scripted-контента в регионе. Особым вниманием пользовались анимационные и семейные проекты, а также хорроры.

Один из ключевых стабильных трендов – активная экспансия японского и корейского контента, включая scripted и non-scripted форматы. В регионе заметен большой фокус на ко-продакшен между японскими, корейскими, китайскими и вьетнамскими компаниями. Также заметен тренд на адаптацию контента, например, мексиканских фильмов для Японии.

Есть спрос на картины с исторической составляющей. В частности, на костюмные фильмы и сериалы, но только если действие разворачивается до Второй мировой войны.

Азиатские дистрибьютеры и байеры проявили внимание к проектам с использованием 3D-графики, детскому развивающему контенту для дошкольников, документальным фильмам, драмам и проектам про жизнь в России, в частности, природу. Помимо этого, заметна потребность во внешнем продакшене, в том числе российском, так как местным компаниям не хватает собственных мощностей.

Подводя итоги работы на рынке, участники отметили растущий спрос на российский контент разных видов.

«Рынки Азии становятся все более значимыми для российского кинематографа. Это подтверждают и итоги TIFFCOM, которые показали, что интерес к российскому контенту стабильно растет, особенно в сегментах анимации и жанрового кино. Подобные кинорынки позволяют не только представить проекты, но также выстроить долгосрочные партнерства, которые позволят российским фильмам находить зрителя по всему миру. Наши проекты по-настоящему интересны азиатскому зрителю, причем абсолютно в разных жанрах, и это ценно», — говорит генеральный директорк РОСКИНО Эльза Антонова.

ТНТ начал съёмки второго сезона комедийного сериала «Афоня»

