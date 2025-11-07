В Галерее звёзд Останкинской телебашни появились новые

В день рождения Останкинской телебашни, в Галерее звёзд российского телерадиовещания торжественно открыли звезды легендарным телеведущим Алле Данько, Геннадию Заволокину и Евгению Петросяну.
«Сегодня радостный день. Радость вернулась ко мне — не от меня, а ко мне. Я очень благодарен всем, кто причастен к такому удивительному явлению — Галерее звёзд», — сказал народный артист РСФСР, телеведущий Евгений Петросян.
«Я горжусь, что стою в ряду выдающихся людей, которые основывали наше телевидение. И вот теперь я в их очереди встала со своей звездой. Всем огромное спасибо», — поделилась диктор Центрального телевидения СССР Алла Данько.
Помимо легенд телевидения почётными гостями мероприятия стали диктор Центрального телевидения СССР Евгений Кочергин, телеведущие Павел Веденяпин, Дмитрий Дибров, Виталий Елисеев, Анастасия и Захар Заволокины, Александр Казакевич, Денис Кочанов, Анатолий Кузичев, Алена Лапшина, Олеся Лосева, Вячеслав Макаров, Наталия Метлина, Елена Ханга, Дмитрий Хрусталев, спортивный обозреватель Кирилл Кикнадзе, заместитель генерального директора – исполнительный директор Общественного телевидения России Армен Керян, президент ГПМ Радио Юрий Костин, ректор Института кино и телевидения (ГИТР) Юрий Литовчин, основатель и генеральный директор студии «ВоенФильм» Игорь Угольников, основатель балета TODES и художественный руководитель театра TODES Алла Духова, теле- и радиоведущая Алла Довлатова и другие.
В начале мероприятия гости почтили память народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева, звезда которому была открыта в «Галерее звёзд» в 2023 году. Торжественная церемония открытия новых звёзд сопровождалась выступлениями финалистов Международного вокального конкурса «Звезда» Ивана Дятлова и Ульяны Москаленко, а специальным гостем из Новосибирска стал Ансамбль Геннадия Заволокина «Частушка».
Историко-познавательный комплекс «Галерея звёзд» открылся в застеклённой пешеходной галерее Останкинской телебашни в ноябре 2022 года. С тех пор в галерее установлено 50 памятных знаков. Каждый памятный знак — это латунная звезда с QR-кодом для перехода на веб-страницу с биографией деятеля, фото и видео программ с его участием.
В течение 58 лет Останкинская телебашня сохраняет статус самого высокого сооружения Европы и объекта связи № 1 в России. С момента открытия в 1967 году её посетили около 17 млн человек. В 2025 году башню признали «Местом силы Москвы» по итогам народного и экспертного голосований проекта МОО «Молодежная палата».
О звёздах
- Алла Данько (род. в 1946 году) — диктор и ведущая информационных, музыкальных и спортивных программ, член Союза журналистов России. Творческая карьера связана с программами «Время», «Утро», «Что означают ваши имена» и другими. С 1975 года — диктор Центрального телевидения СССР и телекомпании «Останкино», с 1995 по 2000 годы — шеф-редактор музыкальной службы ОРТ. С 2003 года по настоящее время — гендиректор «Dankoproduction» и руководитель творческой мастерской в Высшей национальной школе телевидения. Заслуги Аллы Данько отмечены государственными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015) и медаль «В память 850-летия Москвы» (1997).
- Геннадий Заволокин (1948—2001) — музыкант, автор песен и телеведущий, посвятивший жизнь народной культуре. Его творческая карьера была связана с программой «Играй, гармонь любимая!» (Первый канал), которую он создал и вел с 1986 года. В 1987 году он организовал ансамбль «Частушка», а в 1992 году — Российский центр «Играй, гармонь». Автор около 700 песен и нескольких сборников. Его труд был отмечен наградами: в 1990 и 1998 годах он был удостоен Государственной премии России, а в 1995 году получил звание «Народный артист Российской Федерации».
- Евгений Петросян (род. в 1945 году) — артист эстрады, ведущий программ «Петросян-шоу», «Юмор! Юмор!! Юмор!!!», «Смехопанорама» («Россия-1») и других, писатель-юморист. Начал творческую карьеру в 1962 году как конферансье, с 1964 по 1969 годы работал в оркестре Л. О. Утёсова. В 1979 году Петросян создал собственный Театр эстрадных миниатюр. В 1991 году был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Основатель Центра эстрадной юмористики, собирающего уникальные материалы по истории эстрады.