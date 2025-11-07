В Галерее звёзд Останкинской телебашни появились новые

В день рождения Останкинской телебашни, в Галерее звёзд российского телерадиовещания торжественно открыли звезды легендарным телеведущим Алле Данько, Геннадию Заволокину и Евгению Петросяну.

«Сегодня радостный день. Радость вернулась ко мне — не от меня, а ко мне. Я очень благодарен всем, кто причастен к такому удивительному явлению — Галерее звёзд», — сказал народный артист РСФСР, телеведущий Евгений Петросян.

«Я горжусь, что стою в ряду выдающихся людей, которые основывали наше телевидение. И вот теперь я в их очереди встала со своей звездой. Всем огромное спасибо», — поделилась диктор Центрального телевидения СССР Алла Данько.

Помимо легенд телевидения почётными гостями мероприятия стали диктор Центрального телевидения СССР Евгений Кочергин, телеведущие Павел Веденяпин, Дмитрий Дибров, Виталий Елисеев, Анастасия и Захар Заволокины, Александр Казакевич, Денис Кочанов, Анатолий Кузичев, Алена Лапшина, Олеся Лосева, Вячеслав Макаров, Наталия Метлина, Елена Ханга, Дмитрий Хрусталев, спортивный обозреватель Кирилл Кикнадзе, заместитель генерального директора – исполнительный директор Общественного телевидения России Армен Керян, президент ГПМ Радио Юрий Костин, ректор Института кино и телевидения (ГИТР) Юрий Литовчин, основатель и генеральный директор студии «ВоенФильм» Игорь Угольников, основатель балета TODES и художественный руководитель театра TODES Алла Духова, теле- и радиоведущая Алла Довлатова и другие.

В начале мероприятия гости почтили память народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева, звезда которому была открыта в «Галерее звёзд» в 2023 году. Торжественная церемония открытия новых звёзд сопровождалась выступлениями финалистов Международного вокального конкурса «Звезда» Ивана Дятлова и Ульяны Москаленко, а специальным гостем из Новосибирска стал Ансамбль Геннадия Заволокина «Частушка».

Историко-познавательный комплекс «Галерея звёзд» открылся в застеклённой пешеходной галерее Останкинской телебашни в ноябре 2022 года. С тех пор в галерее установлено 50 памятных знаков. Каждый памятный знак — это латунная звезда с QR-кодом для перехода на веб-страницу с биографией деятеля, фото и видео программ с его участием.

В течение 58 лет Останкинская телебашня сохраняет статус самого высокого сооружения Европы и объекта связи № 1 в России. С момента открытия в 1967 году её посетили около 17 млн человек. В 2025 году башню признали «Местом силы Москвы» по итогам народного и экспертного голосований проекта МОО «Молодежная палата».

О звёздах