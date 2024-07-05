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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUИРИ объявил победителей конкурса национального контента

ИРИ объявил победителей конкурса национального контента

editor
By editor
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конкурс национального контента - ири

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил победителей конкурса национального контента. Среди них – 130 проектов, на создание которых в ближайшие три года (2024-2026) будет выделено более 15,7 млрд рублей. Это документальные, игровые и анимационные сериалы, онлайн-шоу, мультиформатные проекты и компьютерные игры.

«В рамках этого конкурса мы впервые запрашивали посерийный сценарный план, сценарий первых серий, подробные концепции. Это позволяет еще больше повышать качество проектов, которые доходят до финала, а главное четко оценивать, какими они получатся и найдут ли отклик у аудитории. Нам еще предстоит детально проанализировать главные темы, жанры и тенденции по следам конкурса, но уже сейчас очевидны несколько трендов: экранизации литературных произведений, интерес к мало освещенным в сериалах историческим эпохам, контент о семье и для семьи», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Видеооконтент

По направлению «Видеоконтент» победителями стали 60 проектов. Это документальные, анимационные и игровые сериалы, в том числе экранизации литературных произведений, исторические ленты, анимационные сериалы и другие работы.

Среди игровых сериалов – проект по мотивам одного из знаковых произведений Стругацких «Трудно быть богом», исторический художественный сериал «Князь Андрей» о великом князе Владимирском Андрее Боголюбском, сказочный сериал «Лукоморье» по мотивам поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», современная «Москва слезам не верит» о девушке, которая приезжает покорять столицу с ребенком на руках, второй сезон семейного детективного сериала «Любопытная Варвара», история жизни обычной семьи «Счастливые из 13-й», игровой сериал «АЙДА!» о противостоянии правоохранителей и советских ОПГ, остросюжетный сериал «Югославия» об одном из самых непростых периодов международной политики, документальный сериал о метамодернизме «Арт это Я» и проект «Птички», повествующий о путешествии двух орнитологов к местам зимовки своих подопечных. ИРИ также поддержал продолжение анимационных сериалов «Супергерои.ру» и «Невский. Владычица морская», анимационный проект «Пушкин и… Кавказ» и другие проекты.

Контент в блогосфере, мультиформатные проекты, спецпроекты в СМИ

По направлению «Контент в блогосфере» победителями стали 35 проектов. Среди них – серия аудиоспектаклей на исторические темы «Аудиодрама», экшн-игра «Битва роботов» про молодых изобретателей робототехники, игровой веб-сериал «Разговоры о важном», основанный на внеклассных встречах со школьниками, историческое реалити-шоу с элементами квеста и VR «ВладимироЯРД», участники которого будут искать сокровищницу Владимирской области, цикл видеороликов «Дальние» о жизни петербуржцев на дальневосточном гектаре и другие проекты.

В категориях «Мультиформатные проекты» и «Спецпроекты в СМИ» поддержку получат 26 проектов, в том числе: спецпроект «Попавшие в сети» о вербовщиках и телефонных мошенниках, продолжение серии видео- и аудио-подкастов с выступлениями российских ученых «Научный стендап», цикл просветительских статей и документальных видеороликов «КУКРЫНИКСЫ. Легенда пропаганды» к 100-летнему юбилею одного из самых известных творческих альянсов в российском искусстве, проект «Посттравматический фронт», который поможет справиться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), спецпроект «Репортаж-2035» о ближайшем будущем, и другие.

Игры и ПО

В категории «Игры и ПО» ИРИ поддержит 9 проектов. Среди них – масштабная ролевая игра в сеттинге научной фантастики и крупный проект в жанре аркадных гонок с киберспортивным потенциалом, тактическая стратегия с элементами РПГ, серия интерактивных игровых продуктов в историческом сеттинге, гоночный симулятор пилотирования FPV дрона, включающий в себя не только сюжетные миссии, но и мультиплеер, а также проект в жанре «интерактивная новелла» в сеттинге альтернативного мира, несколько детских игр и мобильное приложение по теме здоровья.

«Геймдев – один из самых перспективных и в то же время сложных рынков. Продукты, которые делаются в России, вполне могут быть востребованными и за рубежом, размещаться на международных площадках. Мы бы хотели, чтобы эти возможности были в том числе у тех, кто получает нашу поддержку. Проекты, которые запустятся, мы назовем позже», рассказал Алексей Гореславский.

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