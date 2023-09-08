Иркутский ТЮЗ откроет в столице «Большие гастроли» региональных театров в новом театральном сезоне

В сентябре состоятся обменные «Большие гастроли» Иркутского областного ТЮЗа им. А. Вампилова в Москве и Московского ТЮЗа в Иркутске, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

Сцена из спекталя «Стюардесса»

В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» с 12 по 21 сентября 2023 года на сцене МТЮЗа иркутский театр представит спектакли: «Легенды седого Байкала», «Ревизор», «Конек-Горбунок», «Я тоже БЫЛА, прохожий…», «Стюардесса», «Каштанка», «Сарафановы», «Ежик и Медвежонок». Московский ТЮЗ в Иркутске с 15 по 22 сентября 2023 года покажет спектакли: «С любимыми не расставайтесь», «Волк и семеро козлят», «Пять шагов до тебя», «Отец Сергий».

«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

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