Сокол-Отрадное, Париж-Москва: выставку, родившуюся в путешествиях, покажет «Колокольников, 17»

В галерее «Колокольников, 17» открывается выставка «Метро» художника Леонида Петрушина. Автор представит более 500 скетчей портретов пассажиров московского метрополитена. Художник несколько лет ездил в метро маршрутом «Сокол» — «Отрадное». Каждый день он рисовал на офисных желтых стикерах по 20 набросков. В итоге получилось около 7 тысяч эскизов. Полторы тысячи из них были отобраны для проекта «Метро».

Первая из трех серий была собрана, когда у Леонида Ивановича проходила выставка в Париже. Вначале появился прообраз: «Про 12 цветов линий метро я тогда еще не думал. Я просто собрал на одном листе 42 наброска, внизу, параллельно нижнему краю, нарисовал вагон. По краям два тоннеля, куда поезда ходят, а посередине — три эскалатора», — вспоминает художник.

Этот эскиз увидела француженка-психолог и тут же купила. Мастер вдохновился, купил 12 паспарту цветов линий московской подземки и за неделю создал первую серию «Метро»: 12 листов, на каждом — 42 портрета-скетча.

Уже дома, в России, Леонид Иванович создал еще две серии. Вторая «собрана» на компьютере, а третья смонтирована более простым способом, без вырезания нужных деталей плоттером.

«Парижскую» серию художник впервые покажет в галерее «Колокольников, 17».

Выставка продлится с 12 ноября по 3 декабря 2022 года. На вернисаже 12 ноября ожидается присутствие Леонида Петрушина. Сбор гостей с 17 до 18 часов по адресу: г. Москва, Колокольников пер, 17 (вход слева от арки).

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