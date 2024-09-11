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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Исповедь актрисы» — спектакль-признание в любви Людмиле Гурченко, Лайзе Миннелли, Эдит Пиаф, Уитни Хьюстон

editor
By editor
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исповедь актрисы - алла рид

За каждой историей успеха стоит немало трагедий. Взлеты и падения, моменты счастья и разочарования, признание и забвение, любовь и ненависть, одиночество и ежедневный титанический труд — это все есть в биографии почти каждой великой актрисы или певицы.

Увидеть эту тернистую жизнь-служение сцене можно будет в новом уникальном спектакле «Исповедь актрисы», премьера которого готовится на сцене «Градский холл». Автором постановки и автором всех песен выступила Алла Зохина — композитор, драматург и режиссер. Режиссером выступил Александр Бабенко — лауреат премии «Золотая маска», танцор, драматический артист, солист театра «Московская Оперетта» и художественный руководитель «Театра Пластики и Драмы».

В постановке задействовано немало звездных имен. Среди них — солисты театра «Градский холл», финалисты шоу «Голос» Шарип Умханов, Эмиль Кадыров, Стас Обухов, лауреат международных конкурсов, обладатель уникального диапазона, солист группы «Пятеро» певец Евгений Гаранин. И, конечно, одна из ярких артисток сегодняшней сцены — солистка театра «Градский холл», участница самых популярных проектов на Первом канале — «Голос» и «Три аккорда» — Алла Рид. Алла Зохина очень долго искала актрису на эту роль. Когда одной из кандидатур стала Рид, Зохина специально ходила на ее концерты, чтобы понять: сможет ли артистка создать тот масштабный образ, который нужен для спектакля. И последующие репетиции показали, насколько точным оказался выбор главной героини.

«Исповедь актрисы» — это не просто мюзикл. Это будет уникальное действо, объединившее сразу несколько жанров, в том числе театр песни и театр пластики с участием балетной труппы.

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