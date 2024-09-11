Театр «Кремлёвский балет» готовит к показу спектакль А. Глазунова «Раймонда». Премьера пройдет на сцене Государственного Кремлёвского Дворца. Постановку для знаменитой труппы осуществил народный артист России Андрис Лиепа.

«Раймонда» – вершина классического балета, это спектакль, который по праву занимает место в ряду с такими признанными шедеврами, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Чайковского, — говорит народный артист РФ Андрис Лиепа. – Вообще, музыка, которую Глазунов создал для «Раймонды» – одна из лучших в истории балетного искусства. И в симфоническом плане она ничуть не уступает музыке Чайковского. Да и вообще – это красивейший и очень сложный в техническом отношении балет, станцевать главные партии в котором – задача максимум для любого профессионала. Надеюсь, что зрителей нашей «Раймонды» впечатлит и «Вальс» из первого акта – мы сохранили его в постановке самого Мариуса Петипа, и, конечно же, сцена сна Раймонды. Эта сцена, кстати, является шедевром ничуть не меньшим, чем легендарная картина «Тени» в «Баядерке», и у нас она к тому же предстанет в невероятно красивых костюмах и декорациях, которые вряд ли кого-то оставят равнодушным. Не буду раскрывать всех секретов, но сюрпризы будут».

Это уже не первый опыт сотрудничества Андриса Лиепы с «Кремлёвским балетом» – восемь лет назад в репертуаре коллектива появилась поставленная им «Баядерка» Л. Минкуса, которая идёт с неизменным успехом. И вот теперь хореограф решил предложить авторскую версию «Раймонды».

«Раймонда» А. Глазунова – из числа спектаклей, составляющих золотой фонд русского классического балета. Впервые её увидели зрители в Петербурге, в 1898 году, – премьера состоялась на сцене Мариинского театра. И это, по сути, последняя значимая работа выдающегося балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа (1818-1910), ставшая в известной степени кульминацией эстетики, характерной для золотой эпохи балетного театра в XIX веке.

Либретто «Раймонды» основано на старинной рыцарской легенде. Действие происходит в Провансе во времена Средневековья. Графиня Раймонда де Дорис и её жених рыцарь Жан де Бриен любят друг друга и с нетерпением ждут встречи – Жан де Бриен вот-вот должен вернуться из военного похода под знаменами венгерского короля Андрея. На празднестве в честь именин Раймонды прибывший в замок в качестве гостя арабский шейх Абдерахман пытается похитить девушку, но в этот момент неожиданно появляются Жан де Бриен и король Андрей. В поединке Жан де Бриен побеждает Абдерахмана, после чего разворачивается свадебное торжество.

По мере развития событий вниманию публики предлагались три развёрнутые танцевальные сюиты, каждая из которых предусматривала традиционные по форме классические и характерные номера. Мощным завершающим аккордом становилось финальное Гран па, в котором соединялись элементы классической балетной лексики и венгерского народного танца. Кстати, партия главной героини Раймонды по сей день считается одной из самых сложных в мире: Мариус Петипа сочинил для неё семь вариаций, требующих от исполнительницы высочайшего профессионального мастерства.

Вслед за Петипа, к «Раймонде» обратился другой знаменитый мастер, Александр Горский (1871-1924). В первой редакции, осуществлённой в Москве, на сцене Большого театра, Горский сохранил хореографию своего знаменитого предшественника, хотя постановка и дополнилась вставной мазуркой, которую поставил балетмейстер Иван Хлюстин (1862-1941). В дальнейшем, начиная с 1908 года, в своих новых редакциях «Раймонды» Александр Алексеевич Горский стал отходить от первоначальной версии спектакля, предлагая свои решения, базировавшиеся уже на импрессионистической стилистике.

На протяжении ХХ века известные хореографы не единожды предлагали своё видение «Раймонды». Так, в 1945 году появился спектакль, поставленный Леонидом Лавровским и включивший в себя лучшее из постановок и Петипа, и Горского. А в 1984 году свою редакцию «Раймонды» предложил Юрий Григорович – он вернул в этот балет многие из находок Мариуса Петипа, не отказавшись при этом от ряда номеров, созданных Александром Горским, и, конечно же, дополнил новую версию авторской хореографией.

По словам Андриса Лиепы, в свою версию «Раймонды» он также намерен включить ряд фрагментов из постановок Мариуса Петипа и Александра Горского, так как без них сегодня уже практически невозможно представить себе этот спектакль.

Автором декораций и костюмов выступает известный театральный художник-постановщик Вячеслав Окунев.

Балет будет идти в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей» (художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист России Сергей Кондрашев.