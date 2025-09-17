Историки обсудили итоги и уроки Советско-японской войны на конференции в Музее Победы

В Музее Победы состоялась международная военно-историческая конференция «Советско-японская война 1945 года. Итоги и уроки». Организаторами мероприятия выступили Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Музей Победы.

«Этот год у нас проходит под знаком 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества. Но Великая Победа в стихах наших поэтов той поры, 1945 года, была как единство двух Побед — Победа весенняя и Победа осенняя. Это было одно целое — Победа, которая привела к окончанию Второй мировой войны — самой тяжелой, кровавой и многолетней войны в истории человечества», — сказал заместитель начальника НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ кандидат исторических наук Алексей Спирин.

Участниками встречи стали около 100 человек, среди них — ведущие отечественные историки, архивисты, преподаватели и студенты, слушатели и курсанты вузов силовых ведомств, в том числе из Абхазии, Казахстана и Кыргызстана. В числе приглашенных почетных гостей — военные атташе при посольствах Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики.

С приветственным словом от имени столичного правительства выступил заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Артур Берлов. Он отметил важность сегодняшней конференции как площадки для обмена знаниями и выразил надежду, что ее итоги будут осмыслены молодежью.

На конференции вспомнили участников Советско-японской войны, отдали дань памяти погибшим защитникам и провели глубокий анализ событий того времени, их причин и последствий на основе новых архивных данных. Свои доклады представили кандидаты и доктора исторических наук, профессора и ведущие научные специалисты военной истории. С основным докладом «Всемирно-историческое значение 80-летия Победы над Японией в 1945 году: итоги и уроки» выступил ведущий научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, доктор исторических наук, профессор Юрий Пивоваров. Он особо подчеркнул значение Советско-японской войны в ходе всей Второй мировой.

«Советско-японская война занимает особое место в истории войн и военного искусства. Эта значимость заключается в том, что операции советских войск были подготовлены в кратчайшие сроки и проведены за максимально короткое время на большом фронте. Советское военное искусство обогатилось опытом стратегической перегруппировки войск на большое расстояние, практикой создания стратегического командования и мощной группировки войск сил на ТВД», — подчеркнул Юрий Пивоваров.

Также в ходе мероприятия в Музее Победы выступил проректор по научной работе и международной деятельности Байкальского государственного университета Виктор Синиченко с темой «Противодействие японской разведке на территории Китая в 20-гг. XX в.». Заведующий кафедрой истории Дагестанского государственного педагогического университета им. Р. Гамзатова Исмаил Эмирханов представил доклад «СССР и Япония: от пакта о нейтралитете до военного конфликта (1941-1945)». Профессор Кабардино-Балкарского государственного университета Елена Апажева рассказала участникам конференции о том, как война с Японией отразилась на судьбах воинов из Кабардино-Балкарии.

По итогам конференции участникам предстоит разработать научно обоснованные рекомендации по противодействию фальсификации истории.