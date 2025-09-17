Выставка «Танец Лини в Тени Гор» Мариами Басиладзе открылась в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений Мариами Басиладзе «Танец линий в тени гор». Экспозиция объединяет фотографии и видео-арт, графические листы и живописные полотна в авторской технике, которые будут впервые представлены широкой публике.

Искусство для художника — это симбиоз средства коммуникации с окружающим миром и непрерывного эксперимента. Мариами сравнивает его с молитвенным процессом – он сосредоточен, всеобъемлющ и проникает вглубь сознания, представляя на свет божественную суть человеческого бытия и судьбу каждого изображенного персонажа. Фотография для неё является источником вдохновения, средством передачи эстетики, способом выражения себя и инструментом, помогающим людям раскрыться. В то же время рисунок в первую очередь — процесс: интуитивный, почти бессознательный, быстрый, не всегда связанный с логикой или наблюдением. Она не стремится к документальности, её интересует не точное воспроизведение, а личная интерпретация — пропускание реальности через собственную призму восприятия.

Как вспоминает сам автор, впервые её посетило вдохновение в средних классах общеобразовательной школы, когда она решила создать портреты подруг. Сначала она училась самостоятельно рисовать по фотографиям, стараясь максимально реалистично переносить образы на бумагу, при этом прокладывая свой путь в поисках индивидуального стиля и уверенных линий.

Фотография всегда присутствовала в жизни автора. Оригинальный авторский почерк сформировался к 2020 году, когда художница начала делать наброски людей, которые встречались на улицах, фиксируя свое непосредственное, сиюминутное впечатление от заинтересовавшего её человека. Быстрые зарисовки небольшого формата стали своего рода исследованием и себя, как художника, и окружающего мира. В 2024 году автор почувствовала потребность наполнить свои рисунки цветом. Формат работ также меняется: теперь автор тяготеет к укрупненным декоративно исполненным композициям. Часто её персонажи занимают собой все пространство листа. Постепенно она всё реже обращается к натуре, окружающему миру и уходит от действительности.

В графических листах и фотографиях, представленных на выставке, автор стремится передать характер, взгляд, внутреннюю тишину человека, вдохновляясь атмосферой Грузии — её ландшафтом, её лицами. Эти образы не принадлежат конкретным персонажам, а являются носителями памяти. Цветные и монохромные графические циклы, выполненные наброском или в сложной авторской технике, не подчинены замыслу, а возникают как жест, управляемый не столько разумом, сколько эмоциональным состоянием. Её искусство не сводится лишь к единству стиля, каждая линия здесь — это внутренний маршрут, по которому художница идет, следуя за ощущением.

Мариами Басиладзе – родилась 7 мая 1995 года в Омске, в том же году переехала с родителями в Москву. Вдохновение автор черпает из регулярных летних поездок к бабушке в Грузию, деревню в Имеретии. Близкий контакт с грузинской культурой стал одним из ключевых факторов, повлиявших на творчество художницы. В 2013–2017 годах обучалась в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» на факультете медиакоммуникаций (журналистика).

Защитила диплом на тему «Конструирование советской идентичности в журнале «Советское фото» 20 — 30-ых годов». Фотографией увлекалась с раннего возраста — как хобби в школьные годы, а профессионально начала заниматься с первого курса института. Затем в течение многих лет работала над созданием реалистичных изображений по фотографиям, а также экспериментировала с различными приёмами живописи. С 2020 года начался новый этап: автор стала делать быстрые наброски людей вокруг — на улице, дома, в метро. Основными сюжетами стали портреты, в которых Мариам искала свой стиль и уверенность в технике. С 2024 года она работает уже над авторскими сюжетами.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой РАХ) на основе текста куратора выставки