История роллов: путь от Китая до России

Суши, роллы стали частью повседневного привычного питания. Их заказывают большинство посетителей ресторанов, кафе. Также это востребованное блюдо клиентов служб доставки. Так, жители Ижевска с удовольствием обращаются к услугам службы доставки «Макароллыч». Мы располагаем широчайшим ассортиментом японских деликатесов, с которым можно ознакомиться здесь https://makarolls.ru/catalog/sushi_rolls/sety-rollov/.

Блюдо с историей и неповторимым вкусом!

История суши достаточно интересная. Считается, что этот деликатес придумали китайцы, а не японцы. Именно жители Поднебесной стали выкладывать между слоями риса рыбу, морепродукты. Происходил следующий процесс: крупа ферментировалась, ее соки впитывали морепродукты, благодаря чему они сохраняли свои первоначальные качества. А рис портился. Приобрести сет роллов в Ижевске предлагает Макароллыч.

К VII веку этот рецепт узнала вся Восточная Азия, включая Японию. Однако японцам не понравилось, что рис портился и выбрасывался. Они посчитали это расточительством. Ими было принято решение добавлять в крупу рисовый уксус, благодаря чему она перестала пропадать.

А привычный вид суши обрели только к XIX веку. Это стало заслугой повара Йохея Ханая, который начал покрывать рисовые комочки рыбой. Готовое блюдо отличалось оригинальным вкусом, привлекательным видом, удобством поедания, потому пришлось по душе разным гурманам. Заказывайте сеты роллов от Макароллыч.

Важное событие произошло в XX веке, когда американцы попробовали японский деликатес. Блюдо понравилось им. Однако они решили ввести несколько своих новшеств. Так, жители Америки стали активно эксперементировать с начинками – добавлять всевозможные овощи, фрукты, сыры и прочие продукты. Именно здесь появились легендарные роллы «Калифорния», «Филадельфия».

Граждане России узнали о роллах в 1990-х годах. Сначала они недоверчиво отнеслись к новому блюду, но потом смогли его распробовать. Более того, россияне стали добавлять свои традиционные ингредиенты, типа картошки, озерной щуки, горбуши.

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Сегодня ассортимент роллов невероятно широк. Это классические, европейские, жареные, запеченные и прочие виды. Чтобы попробовать несколько разновидностей сразу, предлагаем заказать сеты роллов. Так, вы сможете полноценно насытиться, угостить своих близких. Кроме того, вам удастся существенно сэкономить, поскольку наборы суши обходятся гораздо дешевле заказа отдельных позиций.

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