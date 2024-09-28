IV Всероссийский форум школ родителей «Азбука семьи»

25 сентября в Общественной палате РФ на IV Всероссийском форуме школ родителей «Азбука семьи» собралось более 200 психологов и педагогов-психологов из 48 регионов России. Многие из них уже ведут тренинги для мам и пап по книге-тренажеру «Азбука счастливой семьи» в формате школ родителей. Эта работа доказали свою эффективность – в семьях улучшаются отношения, мамы и папы чувствуют себя увереннее, спокойнее, меньше тревожатся. Снижается угроза расторжения брака — через год после завершения школ родителей среди выпускников 0% разводов. Выпускниками таких школ стали уже 3263 мам и пап в стране.

Книга-тренажер, которую писатель Диана Машкова вместе с соавторами, психологами и педагогами, создавала на протяжении 8 лет, доступна в книжных магазинах. Ее можно изучать самостоятельно. Эту книгу считают первым в России «учебником» для родителей и рекомендуют как молодым, так и опытным семьям.

Главным событием Форума стала презентация новой книги-тренажера – «Азбука счастливой семьи для приемных родителей». Это пособие было создано той же командой авторов, но уже по заданию Министерства просвещения РФ в рамках научно-исследовательской работы МГППУ. В ее основе – научные труды, новейшие исследования в области сиротства и сотни интервью с приемными родителями и детьми-сиротами. Каждая глава книги включает в себя реальные истории, теорию из области психологии и рабочую тетрадь с заданиями. Много лет Диана Машкова собирала для этой книги материал. Далее вместе с психологами — в течение всего 2023 года — создавался текст. Научными редакторами книги стали Л.П. Фальковская, к.п.н., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации, В.Н. Ослон, к.п.н., профессор МГППУ, Э.Ш. Гарифулина, к.с.н. доцент МГППУ. Книга издана при поддержке благотворительного фонда «Арифметика добра».

Участники Форума, психологи, которые первыми увидели и получили книгу, рекомендуют ее для школ приемных родителей, клубов приемных семей, групп «равный-равному» замещающих родителей, а также для самостоятельного изучения.

Диана Машкова, основатель АНО «Азбука семьи» и мама 5 детей, вместе с коллегами видит свою миссию в социально-психологической поддержке родителей – чтобы каждый ребенок был счастлив в своей семье.