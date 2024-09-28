Объединение «Гжель» выпустило коллекцию кружек с дизайном от нейросети Kandinsky

Объединение «Гжель» выпустило лимитированную серию детских фарфоровых кружек, дизайн которых сгенерировала нейросеть Kandinsky от Сбера.

Нейросеть способна генерировать изображения в самых разных стилях на основе текстового запроса. Художник Объединения «Гжель» Татьяна Сивова при экспертной поддержке специалистов из Sber AI провела многочисленные эксперименты по формированию релевантных текстовых запросов к AI-художнику.

«Задача была предать эстетику художественной росписи и сгенерировать изображения, которые бы максимально соответствовали Гжельскому стилю. Сделать это через текстовые запросы не так уж и просто. Создание каждого гжельского узора требует не только исполнительского мастерства, но и вдумчивой художественной работы. Потребовалось немало времени, чтобы понять как нейросеть выполняет поставленную задачу, чтобы сформулировать запрос, который даст результат приближенный к Гжельской росписи. Это был интересный эксперимент, который позволил создать удивительные дизайны с изображением животных», – отмечает художник Объединения «Гжель» Татьяна Сивова.

Итогом этого эксперимента стала серия кружек, выпущенных ограниченным тиражом с изображением животных: зайца, панды и енота. Каждый экземпляр коллекции является произведением цифрового и ручного творчества.

«Мы регулярно улучшаем знания модели Kandinsky в области отечественного культурного кода за счёт сбора релевантных данных и дообучения модели. Это расширяет возможности применения Kandinsky в самых разных областях творчества. В этот раз мы вместе с коллегами из Объединения «Гжель» адаптировали нейросеть Kandinsky для создания уникальных современных интерпретаций очень важной для русской культуры гжельской росписи. Мы всегда стараемся находить синергию между технологиями и искусством, поэтому регулярно делимся экспертизой по применению Kandinsky с художниками и дизайнерами — именно это, в частности, послужило залогом успеха в данной инициативе. Реализованный проект ещё раз доказывает, что применение технологий Generative AI в дизайне открывает перед специалистами в этой области новые перспективы и даёт им удивительные творческие возможности», — объясняет руководитель разработки нейросетей Kandinsky, управляющий директор по исследованию данных Сбера Денис Димитров.

Новая коллекция стала отражением сочетания традиций и новаторских подходов проектирования расписных узоров. Объединение «Гжель» планирует масштабировать полученный опыт, дополнив коллекцию новыми предметами и изображениям.

Напомним, Творческая мастерская NESNOVA™ (входит в состав Медиа-группы АртМосковия), также использует графические нейросети для создания сувенирной и полиграфической продукции: календари, кружки, значки, постеры и т.д.