Из Петербурга в Москву: как перевозили шедевры из коллекции Русского музея

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» — многослойная интерпретация Москвы как художественного, эмоционального и символического образа — открылась в павильоне № 1 «Центральный», самом узнаваемом и грандиозном здании на ВДНХ. В рамках выставки гости павильона могут увидеть 104 живописных полотна и 11 скульптур.

Шедевры из коллекции Государственного Русского музея совершили уникальное путешествие из Петербурга в Москву. Транспортировка осуществлялась с помощью грузовых автомобилей с прицепами, чтобы каждая машина за один рейс могла перевезти как можно больше музейных предметов.

Иконы, малогабаритные картины, скульптуры перевозились в климатических ящиках. Транспортировка большей части крупноформатных картин осуществлялась на специальных валах. В Санкт-Петербурге полотна были сняты реставраторами Государственного Русского музея с подрамников и накатаны на валы. В Москве каждое полотно раскатывалось, тщательным образом осматривалось специалистами Русского музея и ВДНХ, затем реставраторы приступали к сборке подрамников, натяжке холстов на подрамники и обрамлению.

Интересно, что не все крупногабаритные работы перевозились на валах. Картину Василия Сурикова «Степан Разин», несмотря на ее внушительные размеры, разместили в автомобиле на специальной конструкции. Это позволило не снимать картину с подрамника и не накатывать на вал, чтобы избежать повреждений, которые могли бы возникнуть в процессе.

Для некоторых большемерных картин были изготовлены новые рамы. Такая рама была сделана для всемирно известного полотна «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения» Ильи Репина. Историческая рама осталась в Русском музее во избежание повреждений при перевозке. Также для монтажа этой картины в зале, где планировалось ее размещение, была собрана особая конструкция, позволившая поднять картину и установить ее в экспозиционную нишу.

Открытию выставки предшествовала и тщательная подготовка павильона № 1 «Центральный». Сегодня здесь созданы все условия, соответствующие современным музейным нормам, что позволяет ВДНХ работать с ведущим музеем России — Государственным Русским музеем — и демонстрировать посетителям подлинные шедевры национального искусства.

Для экспонирования ценнейших картин и икон используются 7 модульных климатических витрин с возможностью поддержания параметров влажности и антибликовым стеклом — одни из самых больших в России. Их высота составляет четыре метра, а ширина — от шести до девяти метров. Благодаря витринам не только обеспечивается сохранность картин и икон, но и соблюдаются особый температурно-влажностный режим и необходимый произведениям световой режим. При этом посетители могут детально рассмотреть каждый из экспонатов.

А чтобы от воздействия влаги или перепадов температуры не пострадали масштабные живописные полотна и скульптуры, в залах павильона также постоянно поддерживается особый температурно-влажностный режим. Температура не поднимается выше +21 ℃, относительная влажность воздуха сохраняется на уровне 40–55 %. В части системы безопасности используются датчики сигнализации, установленные на рамах картин.

Проект Государственного Русского музея подготовлен в сотрудничестве с Правительством Москвы, Департаментом культуры города Москвы и ВДНХ.