Спектакль «Не покидай меня» удостоился специального приза фестиваля «Золотой Феникс»

Особенным событием XVIII Международного кинофестиваля актёров-режиссёров «Золотой Феникс» в Смоленске стал показ постановки Всеволода Шиловского «Не покидай меня» — драмы по книге Алексея Дударева о событиях и людях военного времени, одними из первых столкнувшихся с врагом на Белорусском фронте. Пронзительную историю о женском батальоне, который готовит к бою бывший учитель физики, капитан Пётр Михасев, зрители приняли с невероятным теплом и слезами на глазах. Спектакль поразил аудиторию фестиваля глубиной и чистотой передачи образов, созданных артистами Московского театра Всеволода Шиловского.

Постановка, премьера которой состоялась 9 мая 2024 года, получила Специальный приз имени писателя Бориса Васильева. Команде спектакля вручили образ «Золотого Феникса» и диплом, подписанный продюсером фестиваля, директором Гильдии кинорежисёров России фестиваля Игорем Степановым. Этот приз пополнил коллекцию наград спектакля от кино-театрального и журналистского сообществ. На его счету «Премия МК» в категории «Выбор главного редактора», а также упоминания в списке лучших спектакле лонг-листа Российской Национальной театральной премии и Фестиваля «Золотая маска» (сезона 2023-2024гг.)

Московский театр Всеволода Шиловского благодарит губернатора Смоленской области Василия Анохина и заместителя председателя регионального правительства Анастасию Гапееву за помощь при организации гастролей на Смоленщине и за то, что школьники, студенты и члены семей участников СВО смогли посмотреть это спектакль за счёт областного бюджета.