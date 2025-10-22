IVAN даст сольный концерт в честь дня рождения

29 октября, в свой День рождения, популярный белорусский певец и автор IVAN выступит в легендарном баре Мумий Тролль. Исполнитель выйдет на сцену с полюбившимися публике хитами: «Океанами», «Не вставай на колени», «Крест и ладонь», «Злые города» и другими. Кроме того, слушателей ждут свежие композиции и яркие сюрпризы.

Победитель шоу «Аватар», полуфиналист программы «Маски», участник проектов «Евровидение», «Главная сцена» и «Битва хоров» IVAN к своим 30 годам заслужил доверие выдающихся российских артистов. Он работает в жанре поп-рок, его музыка отличается особой энергетикой. За свою яркую творческую карьеру артист сотрудничал как с мэтрами российской эстрады, так и с восходящими звёздами, а также успел заслужить любовь публики и неоднократно попасть в ротацию на самых популярных радиостанциях.