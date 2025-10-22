Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваIVAN даст сольный концерт в честь дня рождения

IVAN даст сольный концерт в честь дня рождения

T2
By T2
90
ivan

29 октября, в свой День рождения, популярный белорусский певец и автор IVAN выступит в легендарном баре Мумий Тролль. Исполнитель выйдет на сцену с полюбившимися публике хитами: «Океанами», «Не вставай на колени», «Крест и ладонь», «Злые города» и другими. Кроме того, слушателей ждут свежие композиции и яркие сюрпризы.

Победитель шоу «Аватар», полуфиналист программы «Маски», участник проектов «Евровидение», «Главная сцена» и «Битва хоров» IVAN к своим 30 годам заслужил доверие выдающихся российских артистов. Он работает в жанре поп-рок, его музыка отличается особой энергетикой. За свою яркую творческую карьеру артист сотрудничал как с мэтрами российской эстрады, так и с восходящими звёздами, а также успел заслужить любовь публики и неоднократно попасть в ротацию на самых популярных радиостанциях.

Предыдущая статья
Как выбрать картриджи для перьевой ручки
Следующая статья
Связующая нить поколений прозвучала в музыкальном арт-проекте «Письма»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru