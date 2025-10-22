Связующая нить поколений прозвучала в музыкальном арт-проекте «Письма»

7 октября состоялся релиз музыкального арт-проекта “Письма” от участницы шоу “Голос” певицы НАЯВУ. В основу альбома легли подлинные фрагменты писем 80-летней давности. Проект стал победителем специального отбора музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи ПФКИ.

«Письма» — это больше, чем музыкальный релиз. Это душевный диалог, где каждая композиция становится откровением. Некогда написанные от сердца к сердцу строки, оживают в современной музыке, становясь связующим звеном между поколениями.

Альбом повествует о вечных ценностях: о смелости быть собой, о вере в перемены, о близости и признаниях, которые сильнее любых обстоятельств. “Письма” обращаются напрямую к сердцу слушателя, пробуждая в нём воспоминания и щемящее чувство сопричастности.

Каждая композиция раскрывает отдельную грань человеческих переживаний:

«Запятые» — о паузах и недосказанностях, которые соединяют людей.

«Пути правильные» — о смелости следовать за своей внутренней свободой.

«Близко» — о дыхании и доверии, о том, что делает нас по-настоящему живыми.

«Я тебя сильно» — о признаниях, которые звучат сквозь время и остаются вечными.

Вместе они складываются в цельный цикл, где личное становится общим, а прошлое оживает в настоящем.

В аранжировках песен соединилась вся музыкальная палитра от джаз-рока до синематики. Особый масштаб и драматургию двум композициям придало исполнение в сопровождении эстрадно-джазового оркестра под управлением Сергея Долженкова. Остальные треки сохраняют некую камерность, не теряя при этом яркости и искренности, перенося слушателя в пространство доверительной беседы

НАЯВУ (настоящее имя Анастасия Смыкова) — певица, автор песен, участница шоу «Голос» и «Залетай в тренды». Является победителем фестиваля кино и музыки «SoundTrackFest»: её авторская версия известной композиции «Колыбельная Медведицы» признана лучшей по мнению киностудии «Союзмультфильм».

Артистка является регулярной участницей музыкальных лабораторий, резидентом проектов «Академия Звука» (Москва) и M’uzLab (Тюмень). В 2024 году дважды выступила на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Сценический опыт НАЯВУ включает творческие дуэты с такими мэтрами, как Лариса Долина, Сосо Павлиашвили, Алексей Чумаков, Akmal’ и Александр Шоуа.