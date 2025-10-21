Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Они потрясли мир. Мужское счастье Романа Мадянова»

«Они потрясли мир. Мужское счастье Романа Мадянова»

T1
By T1
40
роман мадянов - артист
Фото: пресс-служба Пятого канала

Роман Мадянов был тем редким артистом, которого обожали и зрители, и коллеги. Его появление в кадре, даже эпизодическое, гарантировало фильму успех. На его счету более двухсот ролей в кино и десятки – в театре. Артист дважды получал «Золотого орла» и четырежды становился лауреатом премии «Ника». Его мужское счастье заключалось не в славе и наградах, а в верности и любви к своей профессии.

Детство будущего артиста прошло в подмосковном городе Дедовске. Вместе с отцом часто ходил в лес, а с дедом – потомственным казаком – на охоту. Мальчик любил природу и даже собирался после школы поступать в академию лесного хозяйства. Но судьба приготовила ему другой путь.

В кино он попал благодаря отцу-режиссеру, который брал сыновей на работу. Однажды коллеги Мадянова-старшего пожаловались, что на площадку не явились два юных актера, нужно срочно искать замену. Так Роман и его брат Вадим оказались в кино.

Первая большая роль – Гекльберри Финн у самого Георгия Данелии – могла вскружить голову любому подростку. Но именно тогда юный Рома получил главный урок-совет от мэтра кино: «Хватит играть на публику!». Эти слова режиссера и неудачная попытка поступить в ГИТИС стали для Мадянова прививкой от звездной болезни. Он не сломался, на следующий год все же поступил в знаменитый институт и на долгие годы связал свою жизнь с театром Маяковского.

Именно в театре, за кулисами, он встретил свою единственную любовь – Наталью. Их брак стал тихой гаванью и опорой на всю жизнь. Свадьбы как таковой не было – просто расписались и уехали на гастроли. Но это было только начало большой истории. Ради семьи, жены и сына Роман был готов на все. Он прошел через тяжелое испытание зависимостью, но сумел победить себя. С появлением наследника стал работать еще больше, не стеснялся съемок в рекламе.

Возвращение в большое кино было триумфальным. «Штрафбат» и культовые «Солдаты» открыли Мадянова для нового поколения зрителей. Он мог играть все: от искрометной комедии до пронзительной драмы.

За внешней простотой и добродушием актера скрывалась стальная воля. Когда в 2020 году ему поставили страшный диагноз – рак легких – он не рассказал о болезни даже самым близким друзьям, продолжал сниматься, выходил на сцену, ездил на рыбалку.

Его последняя роль в кино завершилась фразой, звучащей как его собственное прощальное напутствие всем: «Живи долго и, по возможности, счастливо!».

Предыдущая статья
Фильм «Воздух» получил две награды на II Международном фестивале «Тоджи Сомон»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru