«Они потрясли мир. Мужское счастье Романа Мадянова»

Роман Мадянов был тем редким артистом, которого обожали и зрители, и коллеги. Его появление в кадре, даже эпизодическое, гарантировало фильму успех. На его счету более двухсот ролей в кино и десятки – в театре. Артист дважды получал «Золотого орла» и четырежды становился лауреатом премии «Ника». Его мужское счастье заключалось не в славе и наградах, а в верности и любви к своей профессии.

Детство будущего артиста прошло в подмосковном городе Дедовске. Вместе с отцом часто ходил в лес, а с дедом – потомственным казаком – на охоту. Мальчик любил природу и даже собирался после школы поступать в академию лесного хозяйства. Но судьба приготовила ему другой путь.

В кино он попал благодаря отцу-режиссеру, который брал сыновей на работу. Однажды коллеги Мадянова-старшего пожаловались, что на площадку не явились два юных актера, нужно срочно искать замену. Так Роман и его брат Вадим оказались в кино.

Первая большая роль – Гекльберри Финн у самого Георгия Данелии – могла вскружить голову любому подростку. Но именно тогда юный Рома получил главный урок-совет от мэтра кино: «Хватит играть на публику!». Эти слова режиссера и неудачная попытка поступить в ГИТИС стали для Мадянова прививкой от звездной болезни. Он не сломался, на следующий год все же поступил в знаменитый институт и на долгие годы связал свою жизнь с театром Маяковского.

Именно в театре, за кулисами, он встретил свою единственную любовь – Наталью. Их брак стал тихой гаванью и опорой на всю жизнь. Свадьбы как таковой не было – просто расписались и уехали на гастроли. Но это было только начало большой истории. Ради семьи, жены и сына Роман был готов на все. Он прошел через тяжелое испытание зависимостью, но сумел победить себя. С появлением наследника стал работать еще больше, не стеснялся съемок в рекламе.

Возвращение в большое кино было триумфальным. «Штрафбат» и культовые «Солдаты» открыли Мадянова для нового поколения зрителей. Он мог играть все: от искрометной комедии до пронзительной драмы.

За внешней простотой и добродушием актера скрывалась стальная воля. Когда в 2020 году ему поставили страшный диагноз – рак легких – он не рассказал о болезни даже самым близким друзьям, продолжал сниматься, выходил на сцену, ездил на рыбалку.

Его последняя роль в кино завершилась фразой, звучащей как его собственное прощальное напутствие всем: «Живи долго и, по возможности, счастливо!».