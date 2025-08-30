IVAN презентовал свою версию легендарной песни «Я тебя отвоюю»

«Вкрадчивое звучание, плавное развитие и «взрыв эмоций – мне хотелось показать свое видение этого легендарного произведения», – делится победитель шоу «Аватар», полуфиналист телепроекта «Маска», IVAN.

«Я тебя отвоюю» впервые прозвучала в 1994 году в исполнении Ирины Аллегровой и сразу стала одной из самых пронзительных баллад в истории российской поп-музыки. Стихи Марины Цветаевой, спустя век после их написания, снова пронзают сердца в интерпретации IVANa.

В новом прочтении артист дополнил музыку легендарного композитора Игоря Крутого акустической гитарой, камерным оркестром и, конечно, своим неповторимым голосом.