«очки и кольца» представили кинематографичную оду любви без условностей

очки и кольца - фантастика
Фото © пресс-служба Vibe Department

Под занавес уходящего лета, оставляя в памяти тепло самых ярких моментов, дуэт «очки и кольца» выпускает свой новый, пятый по счету сингл, – лиричную и пронзительную «фантастику». Ева Авакян и Мартин Кладковский дарят слушателям идеально сложенную музыкальную историю, которая с первых нот погружает в атмосферу немого кино, где главные роли достаются только двоим.

«фантастика» – это баллада, целиком сотканная из магии большого чувства. Звучание композиции настолько визуально и кинематографично, что ей мгновенно веришь как саундтреку к лучшей романтической ленте – той, что идет только в кинотеатре ваших сердец. Текст песни – это искренний и трепетный диалог двух Вселенных, нашедших друг друга. Строчки «Мы – фантастика, правда, / Мы так ослепительны» становятся не просто рефреном, а самым настоящим признанием, декларацией хрупкого и в то же время невероятно прочного союза.

Ева Авакян: ««фантастика» – это встреча, которую сложно объяснить, но её невозможно не почувствовать. Она про любовь, которая вдруг встала перед тобой… прямо… явно… просто… Она про ту самую фантастику, в которую не веришь, пока не встретишь. Она про ощущения, что это слиянение не для чужих глаз, не для одобрения, а просто для себя. Здесь не нужно всё понимать, не нужно быть готовыми, достаточно простого желания обнять и быть рядом. «фантастика» – это не вымысел, это редкость, а редкое – всегда правда.»

«очки и кольца» вновь доказывают, что являются тонкими рассказчиками, способными упаковать всю гамму человеческих чувств в идеальную музыкальную форму. Над созданием «фантастики», как и над предыдущими песнями дуэта, работали бессменные авторы Творческого объединения СЕМЬЯ Богдан Леонович и Аркадий Александров.

