РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноИви показал новые материалы исторического блокбастера «Эль Турко» с Джаном Яманом

Иви показал новые материалы исторического блокбастера «Эль Турко» с Джаном Яманом

editor
By editor
25
эль турко - джаном яман
Фото © пресс-служба Иви

21 марта в онлайн-кинотеатре Иви состоялась мировая премьера всех серий исторического блокбастера «Эль Турко». Главную роль в проекте исполнил популярный турецкий актер Джан Яман — он сыграл янычара Хасана Балабана, который встал на защиту итальянской деревни Моэны от гнета властного и жестокого феодала Марко. Иви представляет новый трейлер сериала, а также характер-постеры главных персонажей — самоотверженного янычара Хасана Балабана, храброй ведьмы Глории, жестокого воина Белого Волка и мстительного феодала Марко.

Премьера сериала одновременно с Россией и Турцией также состоялась и в других странах мира — среди них Италия, Бразилия, Румыния, Чехия, Панама, Гондурас, а также страны Ближнего Востока и Африки.

Производством «Эль Турко» занималась кинокомпания Ay Yapım, подарившая миру такие хиты, как «Чукур», «Черная любовь», «Правосудие», «Лейла», «Гений» и многие другие. Дистрибьютором выступает компания MADD Entertainment. Роли в проекте исполнили Джан Яман («Раняя пташка», «Мистер Ошибка», «Полнолуние»), Грета Ферро («Сделано в Италии»), Уилл Кемп, Киран О’Рейлли, Сай Беннетт, Магнус Самуэльсон, Вероника Феррес, Мадалена Араган и другие.

Предыдущая статья
«Мёртвые души» вновь в цене
Следующая статья
Творчество театрального художника Александра Головина на выставке в Брюсселе

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru