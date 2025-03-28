Иви показал новые материалы исторического блокбастера «Эль Турко» с Джаном Яманом

21 марта в онлайн-кинотеатре Иви состоялась мировая премьера всех серий исторического блокбастера «Эль Турко». Главную роль в проекте исполнил популярный турецкий актер Джан Яман — он сыграл янычара Хасана Балабана, который встал на защиту итальянской деревни Моэны от гнета властного и жестокого феодала Марко. Иви представляет новый трейлер сериала, а также характер-постеры главных персонажей — самоотверженного янычара Хасана Балабана, храброй ведьмы Глории, жестокого воина Белого Волка и мстительного феодала Марко.

Премьера сериала одновременно с Россией и Турцией также состоялась и в других странах мира — среди них Италия, Бразилия, Румыния, Чехия, Панама, Гондурас, а также страны Ближнего Востока и Африки.

Производством «Эль Турко» занималась кинокомпания Ay Yapım, подарившая миру такие хиты, как «Чукур», «Черная любовь», «Правосудие», «Лейла», «Гений» и многие другие. Дистрибьютором выступает компания MADD Entertainment. Роли в проекте исполнили Джан Яман («Раняя пташка», «Мистер Ошибка», «Полнолуние»), Грета Ферро («Сделано в Италии»), Уилл Кемп, Киран О’Рейлли, Сай Беннетт, Магнус Самуэльсон, Вероника Феррес, Мадалена Араган и другие.