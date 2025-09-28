Фантастический триллер «Хищник: Миссия «Осирис» со звездой «Терминатора» выходит в кино

В российский прокат выходит фантастический триллер «Хищник: Миссия «Осирис» — захватывающая история о выживании в глубоком космосе, полном смертельных ловушек, инопланетных угроз и мрачных тайн. Дистрибьютором фильма выступает компания «Ракета Релизинг», правообладатель — Arna Media.

Во время ночной операции в удалённой пустынной местности отряд спецназа США сталкивается с таинственным врагом и внезапно исчезает. Солдаты приходят в себя уже на борту инопланетного космического корабля — гигантской структуры, полной непонятных технологий, замкнутых коридоров и смертельных ловушек. Всё, что они знали о войне и выживании, перестаёт работать. Здесь их подстерегает новый, невиданный противник — агрессивная инопланетная раса, беспощадная и охотящаяся по своим правилам.

В этой чужой реальности у них появляется неожиданный союзник — таинственная женщина по имени Анья, уже много лет находящаяся на корабле.

В главной роли — легендарная Линда Хэмилтон, та самая Сара Коннор из франшизы «Терминатор». В «Осирисе» она возвращается к жанру, который во многом помогла сформировать. Её Анья — персонаж с непростой судьбой, травмами и знаниями, которые могут изменить исход миссии. По словам самой Хэмилтон, эта роль стала для неё «новым вызовом», и она согласилась на неё без лишних раздумий.

Её партнёр по экрану — Макс Мартини, хорошо знакомый зрителям по фильмам «Спасти рядового Райана», «Тихоокеанский рубеж» и «13 часов: Тайные солдаты Бенгази». Кроме того, важная роль досталась Брианне Хилдебранд — восходящей звезде, известной по супергеройской франшизе «Дэдпул».

Режиссёром выступил Уильям Кауфман («Грешники и святые», «Конец дня») — мастер динамичных боевиков, умеющий выстраивать напряжённый экшн и мрачную атмосферу выживания.

Съёмки проходили в Новом Орлеане, в декорациях, имитирующих инопланетный корабль с десятками коридоров, уровней и замкнутых отсеков. Атмосфера фильма отсылает к классике жанра — от «Чужого» и «Хищника» до «Сквозь горизонт» и «Живое», но при этом предлагает уникальную динамику, без излишней ностальгии.

«Хищник: Миссия «Осирис» — фильм для тех, кто соскучился по жанровому sci-fi, где не супергерои, а реальные люди борются с неведомым.