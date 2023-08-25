Wink и START представили первый тизер сериала «Слово пацана»

Видеосервисы Wink и START выпустили официальные тизер и постер восьмисерийной драмы «Слово пацана», которая рассказывает о переломном периоде в жизни страны. История разворачивается в конце 1980-х и напомнит нескольким поколениям зрителей о временах их детства и юности. Жить по-старому было уже невозможно, а как жить по-новому — никто еще не знал. Через что пришлось пройти людям, прежде чем страна вышла из кризиса.

В проекте снялись Рузиль Минекаев («‌‌‎Смычок»)‎, Иван Янковский («Фишер», «Плейлист волонтера»), Никита Кологривый («Макс и Гусь», «Два холма») и Сергей Бурунов («Родные», «Пара из будущего»). Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников («Лед 2», «Звоните ДиКаприо!»). Премьера состоится осенью эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и START, сериал пополнит линейки Wink Originals и START Originals. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Иван Янковский, исполнитель главной роли: «“Слово пацана” — это история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин. Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах. Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы»‎.

Галина Стрижевская, продюсер проекта: «‎В “Слове пацана” нам захотелось вспомнить 80-е, которые, бесспорно, были ярким периодом. Мы тщательно подходили к воссозданию эпохи — в кадре нет случайных вещей. Художники проекта консультировались с экспертами, смотрели ТВ-передачи того времени, фотографии, архивы. Нам помогло и то, что режиссер проекта Жора Крыжовников рос в это время и хорошо его помнит»‎.

Проект «‎Слово пацана»‎ стал участником фестиваля онлайн-кинотеатров «‎Новый сезон»‎, который пройдет с 7 по 12 сентября в Сочи, на курорте «Роза Хутор». Показ первых эпизодов состоится в заключительный день фестиваля.

Сюжет сериала переносит во время, когда перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

В сериале сыграли Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Иван Макаревич, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.

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