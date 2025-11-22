Как Джеймс Кэмерон уговорил Леонардо Ди Каприо сыграть в «Титанике»

Леонардо Ди Каприо, чья звезда уже ярко сияла в середине 90-х, изначально отказывался от роли Джека в легендарном «Титанике» (фильм 1997 года — прим. ред.). Об этом в интервью Vanity Fair рассказал сам режиссер картины Джеймс Кэмерон.

По словам мэтра, молодой актер, на которого давили советами со всех сторон, был не в восторге от предложения. «Он не хотел этого делать», — признался Кэмерон. Потребовались недели, чтобы понять причину: Ди Каприо не видел в роли творческого вызова и боялся стать просто «красивым молодым Лео» на фоне масштабной катастрофы.

Ключом к согласию стал неожиданный ход режиссера. Вместо того чтобы уговаривать, Кэмерон бросил актеру вызов, заявив: «Ты не готов к этому фильму». Он объяснил, что настоящая сложность — не в спецэффектах, а в том, чтобы, подобно звездам золотой эры Голливуда вроде Джимми Стюарта, удерживать внимание зрителя одной лишь харизмой, будучи эмоциональным центром истории.

Именно это осознание масштаба задачи зажгло в Ди Каприо азарт. «Именно тогда он это сделал, когда понял, насколько это было сложно», — отметил Кэмерон.

Результат известен всему миру: актер блестяще справился с ролью, а его Джек Доусон и Роза Кейт Уинслет навсегда вошли в историю кинематографа, подарив миру одну из самых пронзительных любовных историй и принесли фильму ошеломительный успех.