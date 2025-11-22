Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноКак Джеймс Кэмерон уговорил Леонардо Ди Каприо сыграть в «Титанике»

Как Джеймс Кэмерон уговорил Леонардо Ди Каприо сыграть в «Титанике»

editor
By editor
82
кейт уинслет - леонардо ди каприо - джеймс кэмерон
Фото: Harper’s Bazaar

Леонардо Ди Каприо, чья звезда уже ярко сияла в середине 90-х, изначально отказывался от роли Джека в легендарном «Титанике» (фильм 1997 года — прим. ред.). Об этом в интервью Vanity Fair рассказал сам режиссер картины Джеймс Кэмерон.

По словам мэтра, молодой актер, на которого давили советами со всех сторон, был не в восторге от предложения. «Он не хотел этого делать», — признался Кэмерон. Потребовались недели, чтобы понять причину: Ди Каприо не видел в роли творческого вызова и боялся стать просто «красивым молодым Лео» на фоне масштабной катастрофы.

Ключом к согласию стал неожиданный ход режиссера. Вместо того чтобы уговаривать, Кэмерон бросил актеру вызов, заявив: «Ты не готов к этому фильму». Он объяснил, что настоящая сложность — не в спецэффектах, а в том, чтобы, подобно звездам золотой эры Голливуда вроде Джимми Стюарта, удерживать внимание зрителя одной лишь харизмой, будучи эмоциональным центром истории.

Именно это осознание масштаба задачи зажгло в Ди Каприо азарт. «Именно тогда он это сделал, когда понял, насколько это было сложно», — отметил Кэмерон.

Результат известен всему миру: актер блестяще справился с ролью, а его Джек Доусон и Роза Кейт Уинслет навсегда вошли в историю кинематографа, подарив миру одну из самых пронзительных любовных историй и принесли фильму ошеломительный успех.

Предыдущая статья
«За минуту до пробуждения»: выставка работ Владимира Семенского открылась в галерее «Тираж 1/1»
Следующая статья
James Atlas: музыкальная карьера австралийца в России и первый фит

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru