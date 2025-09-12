Регламент публикаций: Оплата, услуги редакции

Узбекистан представил конкурсную песню для «Интервидения»

шохрух мирзо
Фото © пресс-служба «Интервидение»

Представитель Узбекистана Шохрух Ганиев выступит на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» с песней «Миллий Терма».

Весь творческий путь музыканта озарён светом особого, трепетного отношения к национальной музыке родной страны, которой он посвятил себя с юных лет. В Ферганском музыкальном училище имени Таваккала Кадырова он изучал узбекский макам – классику восточной музыкальной традиции. Глубокое знание основ национальной культуры помогло Шохруху сформировать свой исполнительский стиль, сочетающий традиционные мотивы с элементами эстрады. Кроме того, музыкант прекрасно владеет народным ударным инструментом доира.

Конкурсная песня, с которой Шохрух Ганиев выйдет на сцену «Интервидения», – красивый образец гармоничного соединения узбекской национальной мелодики и современного звучания. Это пронзительная история о любви и волнениях, которые переживает влюблённый в ожидании романтической встречи. Слушателей окутывают традиционные мелодические ходы, а современная аранжировка с ярким электронным звучанием вместе с проникновенным текстом, отвечающим за нежность и душевность всей музыкальной картины, создают атмосферу страстного желания и душевных переживаний.

Шохрух Ганиев исполняет свою композицию в особой вокальной манере, которая наполнена невероятной энергетикой и передаёт всё богатство переполняющих певца чувств.

