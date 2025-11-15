Роберт Льюис Бэлфур Стивенсон (англ. Robert Louis Balfour Stevenson; 13 ноября 1850, Эдинбург — 3 декабря 1894, Уполу, Самоа) — британский писатель (прозаик и поэт), автор приключенческих романов и повестей, крупнейший представитель неоромантизма. Наиболее значительные его произведения — романы «Остров сокровищ», «Похищенный», «Владетель Баллантрэ», «Уир Гермистон», повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Его романами зачитывались подростки всего мира, а многие экранизации демонстрировались на экранах кинотеатрах и телевизоров.

Интересный факт: Первая экранизация сотстоялась в 1908 году. Немой фильм, снятый режиссером Отисом Тёрнером по повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» стал одним из первых в истории мирового кинематографа короткометражных фильмов-ужасов. При этом, сам режиссер утверждает, что «снимал спектакль».

Но, что, если на мгновение представить, что Р.Л. Стивенсон жив и в свой День рождения пришёл к нам в редакцию? То, мы не исключаем, что в хорошей компании, состоялась бы интересная и продолжительная беседа о литературе, приключениях, кинематографе прошлого и настоящего, а наш редактор задал бы ему несколько вопросов, посвященных жизни и творчеству знаменитого писателя. Кто знает? Возможно, что так всё и получилось…

Редактор: Добро пожаловать, мистер Стивенсон! Для наших слушателей – большая честь видеть вас. Вы провели полжизни в путешествиях, но ваши книги путешествуют по миру куда больше. С чего для вас начинается история?

Р.Л.С.: (Улыбаясь, поправляет очки) О, с самой незначительной безделицы! Карты, мой дорогой сэр, карты – вот что пробуждает воображение. Помню, как однажды дождливым днем в Брекенридже я нарисовал для своего пасынка Ллойда карту острова. Я расставил бухты, мысы и, самое главное, три красных креста. И тут же мне в голову пришло название: «Остров Сокровищ». История, как дикое растение, проросла сама собой из этой карты. Я стал писать ее главами, каждый вечер читая новой семье. И если мой отец зевал или просил пропустить «лирические отступления», я понимал – тут нужно сократить.

Р: Вы упомянули отца. Известно, что у вас были с ним сложные отношения, особенно касательно религии. Как это повлияло на «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда»?

Р.Л.С.: (Выражение его лица становится задумчивым, почти суровым) Да, мой отец был инженером, человеком строгих кальвинистских взглядов. А я в юности бунтовал, стригся коротко, носил бархатную куртку – словом, был эдаким «мистером Хайдом» в его глазах. Но история о Джекиле и Хайде пришла ко мне из ночного кошмара. Я закричал во сне от ужаса, жена моя Фанни разбудила меня, и я, едва проснувшись, уже сердился, что она прервала такой прекрасный, жуткий сюжет! Эта история не столько о добре и зле, сколько о борьбе внутри одного человека. О том, что цивилизованный фасад – лишь тонкий слой лака, под которым кипит наша теневая, животная природа. Эдинбург, город, где я вырос, с его четким разделением на «Новый город» респектабельный и «Старый город» грешный, – вот лучшая иллюстрация этой идеи.

Р: Вы много путешествовали из-за слабого здоровья. Ваше последнее пристанище – Самоа. Не казалось ли вам, что вы бежите от цивилизации?

Р.Л.С.: (Его глаза оживляются) Бежать? Нет, я ехал навстречу! Цивилизация с ее туманами и сквозняками медленно убивала меня. А на Самоа… здесь я смог дышать. Здесь я – не хилый затворник, а «Тузитала» – Рассказчик. Я выстроил дом в Ваилиме, научился языку, слушаю местные легенды. Здесь жизнь настоящая, полная и яростная. Я нашел силу, которую Европа у меня отняла. Моя повесть «Берег Фалеза» – это во многом попытка понять и описать этот хрупкий мир, столкновение двух культур, где нет однозначно правых.

Р: Что для вас важнее в писательском ремесле – сюжет или стиль?

Р.Л.С.: Музыка! Музыка фразы. Я могу переписывать предложение двадцать раз, пока оно не зазвучит правильно. Сюжет – это корабль, а стиль – это паруса, которые ловят ветер и несут его вперед. Я ненавижу тяжеловесные, надуманные описания. Проза должна быть легкой, как беседа, и в то же время отточенной, как клинок. Я всегда помню совет моего друга, поэта Уильяма Эрнеста Хенли: «Выбрасывай все прилагательные! Заставляй глаголы делать свою работу!».

Р: Ваши книги обожали и критики, и простые читатели. Для кого вы писали – для избранных или для всех?

Р.Л.С.: (Смеется) Я всегда писал для того мальчика, которым был сам. Для того, кто грезит о пиратских сундуках, затерянных тропинках и лунном свете, льющемся на палубу шхуны. Я не стремился поучать. Я стремился увлечь. Если моя история захватила Ллойда, моего пасынка, значит, она удалась. А уж если она заставляет взрослого джентльмена украдкой зажечь свечу и дочитать главу до конца, когда в доме все спят… Что ж, тогда я свой долг выполнил.

Р: Ваше здоровье… Оно наложило отпечаток на все ваше творчество?

Р.Л.С.: (Задумчиво) Болезнь – странный спутник. Она приковывает тебя к постели, но отпускает в самые дальние странствия твой разум. Когда ты не можешь встать, ты начинаешь путешествовать внутри себя. Ты учишься ценить каждое мгновение жизни с невероятной остротой. И да, возможно, эта тень, всегда стоявшая за моим плечом, научила меня понимать Хайда лучше, чем кто-либо другой. Она напоминала мне, что мы все – путники на краю света, и потому должны спешить делать то, что нам предназначено. В моем случае – писать.

Р: Мистер Стивенсон, огромное вам спасибо за эту беседу. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям?

Р.Л.С.: (Поднимается с кресла, опираясь на трость) Желаю вам отваги следовать за своей картой, куда бы она вас ни привела. И помните: «Чтобы жить счастливо, нужно жить втайне». Но при этом – никогда не бойтесь зажечь ту самую свечу и дочитать захватывающую главу. Всего вам доброго, друзья и уважаемые читатели АртМосковии.

Р: С Днём рождения, Мэтр! Спасибо вам за замечательные истории, на которых мы выросли!