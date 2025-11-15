Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир книгДобро пожаловать, мистер Стивенсон!

Добро пожаловать, мистер Стивенсон!

editor
By editor
24
Роберт Льюис Стивенсон. Фото: Национальная портретная галерея, Лондон
Роберт Льюис Стивенсон. Фото: Национальная портретная галерея, Лондон

Роберт Льюис Бэлфур Стивенсон (англ. Robert Louis Balfour Stevenson; 13 ноября 1850, Эдинбург — 3 декабря 1894, Уполу, Самоа) — британский писатель (прозаик и поэт), автор приключенческих романов и повестей, крупнейший представитель неоромантизма. Наиболее значительные его произведения — романы «Остров сокровищ», «Похищенный», «Владетель Баллантрэ», «Уир Гермистон», повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Его романами зачитывались подростки всего мира, а многие экранизации демонстрировались на экранах кинотеатрах и телевизоров.

Интересный факт: Первая экранизация сотстоялась в 1908 году. Немой фильм, снятый режиссером Отисом Тёрнером по повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» стал одним из первых в истории мирового кинематографа короткометражных фильмов-ужасов. При этом, сам режиссер утверждает, что «снимал спектакль».

Но, что, если на мгновение представить, что Р.Л. Стивенсон жив и в свой День рождения пришёл к нам в редакцию? То, мы не исключаем, что в хорошей компании, состоялась бы интересная и продолжительная беседа о литературе, приключениях, кинематографе прошлого и настоящего, а наш редактор задал бы ему несколько вопросов, посвященных жизни и творчеству знаменитого писателя. Кто знает? Возможно, что так всё и получилось…

Редактор: Добро пожаловать, мистер Стивенсон! Для наших слушателей – большая честь видеть вас. Вы провели полжизни в путешествиях, но ваши книги путешествуют по миру куда больше. С чего для вас начинается история?

Р.Л.С.: (Улыбаясь, поправляет очки) О, с самой незначительной безделицы! Карты, мой дорогой сэр, карты – вот что пробуждает воображение. Помню, как однажды дождливым днем в Брекенридже я нарисовал для своего пасынка Ллойда карту острова. Я расставил бухты, мысы и, самое главное, три красных креста. И тут же мне в голову пришло название: «Остров Сокровищ». История, как дикое растение, проросла сама собой из этой карты. Я стал писать ее главами, каждый вечер читая новой семье. И если мой отец зевал или просил пропустить «лирические отступления», я понимал – тут нужно сократить.

Р: Вы упомянули отца. Известно, что у вас были с ним сложные отношения, особенно касательно религии. Как это повлияло на «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда»?

Р.Л.С.: (Выражение его лица становится задумчивым, почти суровым) Да, мой отец был инженером, человеком строгих кальвинистских взглядов. А я в юности бунтовал, стригся коротко, носил бархатную куртку – словом, был эдаким «мистером Хайдом» в его глазах. Но история о Джекиле и Хайде пришла ко мне из ночного кошмара. Я закричал во сне от ужаса, жена моя Фанни разбудила меня, и я, едва проснувшись, уже сердился, что она прервала такой прекрасный, жуткий сюжет! Эта история не столько о добре и зле, сколько о борьбе внутри одного человека. О том, что цивилизованный фасад – лишь тонкий слой лака, под которым кипит наша теневая, животная природа. Эдинбург, город, где я вырос, с его четким разделением на «Новый город» респектабельный и «Старый город» грешный, – вот лучшая иллюстрация этой идеи.

Р: Вы много путешествовали из-за слабого здоровья. Ваше последнее пристанище – Самоа. Не казалось ли вам, что вы бежите от цивилизации?

Р.Л.С.: (Его глаза оживляются) Бежать? Нет, я ехал навстречу! Цивилизация с ее туманами и сквозняками медленно убивала меня. А на Самоа… здесь я смог дышать. Здесь я – не хилый затворник, а «Тузитала» – Рассказчик. Я выстроил дом в Ваилиме, научился языку, слушаю местные легенды. Здесь жизнь настоящая, полная и яростная. Я нашел силу, которую Европа у меня отняла. Моя повесть «Берег Фалеза» – это во многом попытка понять и описать этот хрупкий мир, столкновение двух культур, где нет однозначно правых.

Р: Что для вас важнее в писательском ремесле – сюжет или стиль?

Р.Л.С.: Музыка! Музыка фразы. Я могу переписывать предложение двадцать раз, пока оно не зазвучит правильно. Сюжет – это корабль, а стиль – это паруса, которые ловят ветер и несут его вперед. Я ненавижу тяжеловесные, надуманные описания. Проза должна быть легкой, как беседа, и в то же время отточенной, как клинок. Я всегда помню совет моего друга, поэта Уильяма Эрнеста Хенли: «Выбрасывай все прилагательные! Заставляй глаголы делать свою работу!».

остров сокровищ
Сцена из мультфильма «Остров сокровищ». ИИ

Р: Ваши книги обожали и критики, и простые читатели. Для кого вы писали – для избранных или для всех?

Р.Л.С.: (Смеется) Я всегда писал для того мальчика, которым был сам. Для того, кто грезит о пиратских сундуках, затерянных тропинках и лунном свете, льющемся на палубу шхуны. Я не стремился поучать. Я стремился увлечь. Если моя история захватила Ллойда, моего пасынка, значит, она удалась. А уж если она заставляет взрослого джентльмена украдкой зажечь свечу и дочитать главу до конца, когда в доме все спят… Что ж, тогда я свой долг выполнил.

Р: Ваше здоровье… Оно наложило отпечаток на все ваше творчество?

Р.Л.С.: (Задумчиво) Болезнь – странный спутник. Она приковывает тебя к постели, но отпускает в самые дальние странствия твой разум. Когда ты не можешь встать, ты начинаешь путешествовать внутри себя. Ты учишься ценить каждое мгновение жизни с невероятной остротой. И да, возможно, эта тень, всегда стоявшая за моим плечом, научила меня понимать Хайда лучше, чем кто-либо другой. Она напоминала мне, что мы все – путники на краю света, и потому должны спешить делать то, что нам предназначено. В моем случае – писать.

Р: Мистер Стивенсон, огромное вам спасибо за эту беседу. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям?

Р.Л.С.: (Поднимается с кресла, опираясь на трость) Желаю вам отваги следовать за своей картой, куда бы она вас ни привела. И помните: «Чтобы жить счастливо, нужно жить втайне». Но при этом – никогда не бойтесь зажечь ту самую свечу и дочитать захватывающую главу. Всего вам доброго, друзья и уважаемые читатели АртМосковии.

Р: С Днём рождения, Мэтр! Спасибо вам за замечательные истории, на которых мы выросли!

Предыдущая статья
Цифровой ковбой на вершине чарта: хит от ИИ взрывает музыкальную индустрию
Следующая статья
Музей Победы сохраняет реликвии фронтовиков

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru