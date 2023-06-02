С 1 июня в Москве начала вещание «Калина Красная». Музыка русской души зазвучала в столице на 89.5 FM. В эфире новой радиостанции можно услышать лучшие образцы авторской песни, шлягеры прошлых лет, известных бардов, классику русского рока и мелодии из культовых советских кинолент.

«Калина Красная» зазвучала в Москве на 89.5 FM

Уникальный формат «Калины Красной» ни на что не похож. При этом песни, которые можно услышать в эфире, знакомы всей стране. Они напоминают нам о вечных человеческих ценностях, близких и понятных каждому: вере, дружбе, милосердии, доброте, истине, верности, свободе и любви, в том числе, к своей Родине.

По мнению генерального директора «Европейской медиагруппы» Романа Емельянова, такая музыка вне быстротечных трендов, а значит, актуальна всегда: «Для всей отечественной медиаиндустрии, переживающей не самые простые времена, запуск “Калины Красной” — совершенно неординарное событие. ЕМГ не боится экспериментов, смело открывает новые направления развития и предлагает своей аудитории авторскую песню во всём её многообразии. Ведь именно она звучит во дворах и на Грушинском фестивале, на привале в лесу и встрече верных друзей. Это искренняя и настоящая музыка. Музыка русской души».

Помимо Москвы, «Калина Красная» уже звучит в 12 городах России: Белгород (87.6 FM), Брянск (99.1 FM), Владимир (106.9 FM), Вологда (103.7 FM), Ижевск (95.4 FM), Липецк (105.1 FM), Мурманск (88.7 FM), Нижний Тагил (103.6 FM), Орёл (98.5 FM), Рязань (106.7 FM), Ставрополь (102.6 FM) и Тольятти (107.4 FM).

Фото – «Калина Красная»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.