«Revival 69: Возвращение легенды» – документальный фильм о «втором Вудстоке» выходит в прокат

«Revival 69: Возвращение легенды» — документальная картина о фестивале в Торонто, который объединил таких легенд рока, как Джон Леннон, Йоко Оно, Чак Берри, Джин Винсент, Литтл Ричард, Бо Диддли, Джерри Ли Льюис с группой The Doors и Plastic Ono Band. За считанные дни до проведения фестиваль был под угрозой из-за плохой продажи билетов, но промоутер Джон Брауэр, буквально рискуя своей жизнью, приглашает Джона Леннона присоединиться к лайн-апу, и последний неожиданно отвечает согласием, что в один миг превращает фестиваль в музыкальное событие года. Джон Леннон выступает с группой Plastic Ono Band — и концерт становится его первым появлением на сцене без Beatles. Выступление на фестивале становится толчком к решению Леннона навсегда покинуть легендарную группу.
В картине появляются архивные записи и пленки с участием Джона Леннона и Йоко Оно, которые впервые становятся достояние общественности: из них зритель узнает, что чувствовал Леннон в переломный момент своей жизни, почему принял решение покинуть легендарную ливерпульскую четверку. Леннон предстает в фильме человеком, который ищет новый смысл в музыке и жизни.
Благодаря эксклюзивным интервью с такими культовыми музыкантами, как Элис Купер, Робби Крайгер (The Doors), Алан Уайт (Yes), Гедди Ли (Rush), Дэнни Серафин (Chicago) и Клаус Вурман (Manfred Mann, The Beatles), и более 60 минут уникальных архивных кадров и аудиозаписей, фильм погружает зрителя в водоворот безумия, предшествовавшего фестивалю — банды байкеров, угроза отмены фестиваля, репетиция в середине полета и необъяснимая удача, которая привела к тому, что Джон Леннон вышел на сцену вместе с Йоко Оно, Эриком Клэптоном, Клаусом Ворманном и Аланом Уайтом.
Созданный с использованием редких закулисных видеоматериалов, снятых на камеру Super 8, включая неизданные концертные кадры из оригинального 16-миллиметрового фильма Д.А. Пеннебейкера, картина представляет собой захватывающее путешествие к поворотному моменту в истории музыки, рассказанное глазами тех, кто там присутствовал: музыкантов, авантюристов закулисья и всех, кто был свидетелем зарождения истории.
Режиссер картины – Рон Чэпмен, лауреат международных премий, документалист, работающий в Торонто. Среди его картин: THE POET OF HAVANA с Карлосом Варелой, Бенисио дель Торо и Джексоном Брауном; THE FORBIDDEN SHORE – подробный фильм-исследование лучших музыкальных исполнителей Кубы и другие.
Чэпмен начинал как музыкант, затем стал музыкальным менеджером, продюсером звукозаписи, владельцем клуба и концертным промоутером. В дальнейшем создал свою собственную кинокомпанию и рекламное агентство, где продюсировал и режиссировал рекламные ролики для всемирно известных брендов. На создание фильма «Revival 69: Возвращение легенды» у режиссера ушло больше шести лет.
В ролях: Элис Купер, Гедди Ли, Дэниэл Риктер, Робби Кригер, Родни Бингенхаймер, Шеп Гордон, Клаус Форман, Дэнни Серафин, Клаудия Бэрри.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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