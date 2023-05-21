ВЛАДИМИР: Выставку работ художницы Надежды Сергеевой и фотографа Елизаветы Сергеевой открыли в Центре современной культуры «Флигель»

В Центре современной культуры «Флигель» представили выставки работ художницы Надежды Сергеевой и фотографа Елизаветы Сергеевой – «Неоднозначность». Елизавета и Надежда Сергеевы наблюдают и исследуют неоднозначность, многогранность и двоякость в объектах, событиях, явлениях, в окружающих людях, в самих себе.

«Мы с удивлением обнаруживаем то, чего не ожидали увидеть в нашем ближнем. Останавливаем взгляд на камне, который дал жизнь цветку. Такая контрастность качеств притягивает, но порой может и отталкивать. И все же мы видим, что она едина. Такова жизнь, и в ней не все так просто, как кажется. Именно это нас и интересует», - раскрывает основные принципы своего творчества Надежда.

Надежда увлеклась керамикой в 2019 году. Училась в онлайн-школе Angry Potter School, на курсах Миланы Хацуковой по ручной лепке и созданию ваз и скульптур. Она черпает вдохновение в природных и архитектурных формах, ищет разницу фактур и ощущений в одном предмете, задаётся вопросом, могут ли существовать несхожие, иногда противоположные качества в гармонии друг с другом. В работах, составивших экспозицию выставки «Неоднозначность, художница соединила несочетаемые материалы в серию керамических ваз с помпонами из ниток.

Елизавета в своем творчестве пробует новое, не следуя общепринятым правилам. Фотография для нее - это инструмент, способ увидеть другую реальность. Она доверяет только своему визуальному инстинкту. Елизавета устраивает съёмки в неожиданных и незнакомых для моделей местах, экспериментирует с неоднозначными образами, исследует то, что лежит «под поверхностью». Один из главных моментов ее творчества - это непростая связь человека с самим собой, через природу, при помощи тактильных и визуальных ощущений. Как признается Елизавета: «Я заглядываю в бутон, под бутон, за куст» - для того, чтоб не пройти мимо важного. Она любит аналоговую фотографию и часто пересматривает семейные альбомы.

На вернисаже 21 мая гостей, желающих почувствовать себя частью выставки, художницы украсят блестками и помпонами. Также все посетители выставки смогут присоединится к авторской экскурсии, задать вопросы художницам, познакомиться с параллельной программой выставки, узнать о том, как Елизавета и Надежда выстраивают коллаборацию с кондитерской «Эхлерка».

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