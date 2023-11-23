Капризная «Фортуна»: премьера в театре под руководством Елены Камбуровой

«Я серебрюсь и сверкаю», - без ложной скромности заявляла о себе Марина Цветаева. Безусловно, подлинный талант придает всему красоту и сияние. Именно такой – яркой, прекрасной и сверкающей – получилась премьера пьесы «Фортуна», которая состоялась 17 ноября в театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.

На сцене появляется Арман-Луи - граф Бирон-Гонто и герцог де Лозэн. У него немало общего с известным актером студии Вахтангова Юрием Завадским, которому Цветаева подарила не только свое сердце, но и множество прекрасных стихов. А вот герцога де Лозэна одарила шалунья-Фортуна в образе маркизы де Помпадур. Самым сильным и страшным из ее даров оказалось очарование, которому не в состоянии сопротивляться ни гордая польская княгиня Изабэлла Чарторийская, ни несчастная французская королева Мария -Антуанетта, ни юная дочь тюремщика Розанэтта…Как известно, Фортуна – дама капризная, поэтому однажды она убегает от удачливого герцога, оставив его у подножия эшафота. Но де Лозен и здесь верен своему девизу: «Господу – мою душу, Тело мое – королю, Сердце – прелестным дамам, Честь – себе самому». Может быть, именно эта цельность и стойкость привлекла к нему чуткое сердце одной из величайших русских поэтесс? Покидая зрительный зал, невольно задумываешься о том, чему может научить наших современников галантный XVIII век и так ли уж далеки от нас его герои и жертвы…

В постановке Елизаветы Шаховой и Ивана Рябенко звучат произведения Джоаккино Россини, Жана-Филиппа Рамо, французская революционная песня «La guillotine permanente» («Постоянная гильотина»), польская народная песня «Dwa serduszka» («Два сердечка»), а также авторские композиции Олега Синкина.

Фото – Олег КОРОЛЁВ