KARISMA: «Действовать не из суеты, стресса и вечного «надо», а из спокойствия и четкости»

KARISMA — российская певица, преподаватель в академии им. Гнесиных. Трек «Наедине» стал саундтреком к фестивальному короткометражному кино «Не в этой жизни», а трек «Отпускай» получил более 2 миллионов прослушиваний и личную поддержку А. Лаврентьева и конкурсе ПРОПЕСНИ. В интервью актриса рассказала о новом релизе, переменах в музыкальной индустрии и роли артиста в современном мире.

– Как готовитесь к своим выступлениям? Может, есть какие-то ритуалы перед выходом на сцену?

– Помимо распевок непосредственно перед выходом я дышу, медленно, глубокий вдох через нос и так же медленно выдыхаю через рот, 10 раз. Помогает снять напряжение и заземлиться.

– Какие события вашей жизни стали определяющими для вашего творческого пути?

– Встреча с Учителем, Николаем Николаевичем Мудрым. После нее моя жизнь поменялась, я сменила профессию. К сожалению, встреча была не долгой, потому что в августе 2021 году он ушел. Это из ряда встреч, которые влияют на всю дальнейшую жизнь. Все, что я успела взять у него, я несу дальше и передаю своим ученикам.

– Какой период Вашей жизни подарил Вам много вдохновения?

– Таких периодов было несколько, все они касаются творчества. Я училась в британке, и это было очень интересно, я до сих пор вспоминаю то время и понимаю, какие классные инструменты для реализации проектов нам давали. Это стало большим вкладом в мое творческое мышление. Еще одним таким этапом был период подготовки к поступлению и учебы в академии Гнесиных, я бежала на занятии и была готова сутками разбирать песни и работать над техникой, и мне казалось, что так будет всегда. Сейчас больше всего меня вдохновляет написание песен, работа на студии, репетиции и, конечно, сами выступления.

– Расскажите, пожалуйста, яркую историю с Ваших выступлений, съемок, других рабочих процессов?

– Из недавнего это работа над песней «Время не чувствует ран», она родилась очень быстро, хотя мелодию я придумала еще несколько лет назад. Съемки сниппета на этот трек тоже были незабываемыми, они длились 8 часов, и мы готовили к ним танец, это был первый опыт такого ролика, сложно и интересно. Сейчас готовим танцевальную программу, уже готовы 4 песни, скоро уже смогу ее показать на выступлениях.

– У Вас есть песня «Облака». Расскажите, эта песня – рассказ истории из личного опыта или же обращение к своим слушателям с важным посылом?

– В свои песни я всегда вкладываю свое мироощущение и делюсь историями. В данном случае мне хотелось передать состояние. Оно не основано на какой-то конкретной истории, это скорее про ощущения в ситуациях выхода из трудностей, обретение легкости и свободы независимо от обстоятельств. Когда оставляешь все свои тараканы и просто наслаждаешься моментом жизни.

– С каким настроением Вы работали над треком «Облака», были ли трудности?

– Трек написался быстро и легко, первая строчка пришла сразу. Бывает, что над какими-то строчками приходится дольше работать, потому что важно, чтобы смысл не терялся и иногда нужно объяснить мысль или вывести историю в форму, понятную не только мне. Иногда наоборот завуалировать. Это очень интересный процесс, важно тут идти не от головы, а слушать себя и внутренний голос, он все расскажет.

Обычно я слушаю музыку, приходит мелодия, иногда с ней сразу текст, иногда нужно немного погонять топлайн. Сначала появляются ощущения, потом уже из них вырисовывается идея. Практически всегда это про внутренние процессы, про отношения с собой и с жизнью.

– Чем эта песня отличается от предыдущих Ваших работ?

– Формой, продакшеном, звуком. Я постоянно ищу свою идеальную «формулу» звука. В этой песне мне очень нравится, что вначале припев звучит очень мягко, а в середине плотно. Нравится, что есть динамика, эффекты. В этой песне куплет контрастирует с припевом и по характеру, и по звучанию, а я очень люблю контрасты. В общем, довольна этой работой.

– У Вас плотный график. Как Вы восстанавливаетесь после интенсивной работы?

– Лежу пластом (смеется). А вообще, во мне достаточно много энергии, но при больших нагрузках она быстро уходит. И, так как в моей работе, будь то преподавание или проект KARISMA, это всегда большие эмоциональные и энергетические затраты. Поэтому мне важно в течение какого-то время побыть одной, чтобы в помещении никого не было. И еще стараюсь разгружать голову: гулять, общаться, находить время для хобби.

Еще я занимаюсь йогой и делаю специальную практику, которая переключает внимание от вечно бегущего потока мыслей в ощущение себя здесь и сейчас. Это очень полезно и «ресурсно». Сейчас я серьезно задумываюсь о том, чтобы чуть снизить темп и прийти к «work-life balance». Действовать не из суеты, стресса и вечного «надо», а из спокойствия и четкости.

– Какая, по-Вашему, роль артиста в современном мире?

– Искусство изначально является бальзамом для души. Часто люди говорят, что артист – это несерьезно, это не работа на заводе или не помогающая профессия. На самом деле помогающая. Если бы не было искусства, то что бы делали люди, которые трудятся на «полезной» работе? Нужно отводить душу, подпитывать ее. Нужно получать эстетическое удовольствие. Роль артиста в том, чтобы давать человеку эмоции. Кто-то трансформируется, кто-то проживает свою боль, кто-то, наоборот, бунтует и вытаскивает наружу свои чувства. Это все важно, кто-то задумывается о своей жизни и смыслах. А все это, чтобы человек, соприкоснувшись с творчеством артиста, стал счастливее, перегрузился, отдохнул, вдохновился и набрался сил жить свою жизнь дальше и не просто, а так как он этого хочет.

– Отслеживаете ли Вы изменения в музыкальной индустрии? Как Вы к ним относитесь?

– Все всегда меняется. Уже давно все движется в сторону упрощения. Меня это настораживает, так как я люблю сложную музыку и тексты, смыслы глубокие и завуалированные. Учитывая современные реалии, стараюсь адаптироваться и найти актуальную форму трансляции своих идей.

Часто говорят: «вот в 20 веке были артисты, сейчас таких уже нет». Но я думаю, что и сейчас есть, да, они другие, но есть очень классные и талантливые, просто в том обилии информации, музыки, сложнее ориентироваться. Мне, кстати, очень нравится то, как развивается и популяризируется корейская музыка. Во все времена была качественная музыка и не очень. Иначе как мы отличим хорошее от плохого?

Лучше не зацикливаться на том, условно, куда катится этот мир, а искать лучшее из того, что дает современная эпоха.