Карта МТС павильона № 1 «Центральный» — шедевр, возвращенный к жизни

Карта СССР с показателями машинно-тракторных станций (МТС) в стране, которую сегодня можно увидеть в павильоне «Центральный», — одно из самых больших живописных произведений в мире.

Один из уникальных элементов оформления павильона «Центральный» — огромная карта СССР с информацией о размещении по стране машинно-тракторных станций (МТС), по углам которой — живописное изображение просторов страны, поля и комбайны.

Над картой был укреплен лозунг: «Машинно-тракторные станции — решающая сила в развитии колхозного производства, важнейшие опорные пункты в руководстве колхозами со стороны социалистического государства». Именно сеть МТС владела всей сельскохозяйственной техникой Советского Союза и оказывала колхозам услуги по обработке земли и сбору урожая. В апреле 1958 года был принят закон о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций, по которому всю технику МТС распродали колхозам. Поэтому упоминание об МТС пришлось удалить из заголовка карты. Ее новым названием стало: «Укрепление материально-технической базы — важнейшее условие дальнейшего подъема сельского хозяйства». Тогда же по периметру карты появились изображения трудящихся людей и самой разнообразной техники. В более поздние времена вместо нарисованной в павильоне была установлена электронная версия карты, но с течением времени она была утеряна. Реставраторами было принято решение сохранить панно в его первоначальном виде.

Размер живописной работы составляет 6,75 на 11 м, площадь полотна — около 75 кв. м. Однако о существовании этого панно сегодняшние посетители ВДНХ могли бы никогда не узнать. Монументальная настенная роспись долгие годы находилась под многочисленными слоями краски и шпаклевки — таких слоев было не менее 8. Тот факт, что сегодня панно вновь украшает «Центральный», — большая победа реставраторов ВДНХ. Благодаря их усилиям этот шедевр сегодня радует посетителей.

Специалисты вручную, слой за слоем, раскрывали уникальную роспись, которая также оказалась многослойной. Помимо грунта, штукатурного слоя и красочного покрытия, панно имеет металлизированный слой — листовую латунь (сплав на основе меди). Именно тонкий слой металла придает панно деликатный золотистый блеск. Чтобы в ходе послойного раскрытия и расчистки, а затем реставрации и консервации не повредить роспись и сохранить тонкий слой латуни, была разработана специальная методика.

После полного раскрытия монументальной росписи было проведено исследование сюжетов и элементов панно. Эксперты скрупулезно выясняли, какая именно сельскохозяйственная техника была изображена на панно. Например, процесс лесозаготовок, отраженный на картине, проводился с использованием трелевочного трактора КТ-12, а сбор пшеницы — с использованием советского гусеничного трактора ДТ-54 и грузового автомобиля ГАЗ-51. Работы в поле велись при помощи колесного универсального трактора МТЗ-2 с прицепной сельхозмашиной. В проектной документации можно найти фотографии и исчерпывающую информацию о технике на «Карте МТС».

В рамках реставрационных работ специалистами были восполнены крупные и мелкие утраты, расчищены загрязнения, удалены окислы меди, укреплены штукатурный и красочный слои. Утраченный красочный слой был воссоздан методом сложного тонирования согласно утвержденному эскизу и уже отработанной методике. Затем роспись законсервировали, закрыв защитным слоем лака.

Павильон № 1 «Центральный» — объект культурного наследия федерального значения, доминанта Главной выставки страны, его визитная карточка. Здание было построено в 1954 году архитекторами Ю.В. Щуко и Е.А. Столяровым и стало одним из лучших примеров русской классической архитектуры. Высота здания вместе со шпилем, завершающимся звездой, достигает 97 м, а общая площадь — 9378,2 кв. м.

Благодаря масштабным реставрационным работам в рамках программы «Возрождение ВДНХ» павильон № 1 «Центральный» стал таким же величественным и роскошным, как в год своего открытия. Был восстановлен как внешний облик здания, так и интерьеры экспозиционных залов, украшенные барельефами, живописью, имеющие множество декоративных деталей.

В 2023 году в Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» павильон № 1 «Центральный» получил премию в номинации «Лучший реализованный проект реставрации объекта культурного наследия ХХ века» (всего участвовало 1229 проектов из 72 стран).

Сегодня в обновленном и гостеприимном пространстве павильона можно увидеть работы советских мастеров, а также современных художников. В ноябре 2024 года в «Центральном» открылась выставка Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XХ–XXI веков.